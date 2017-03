Le surendettement recule dans le Nord Pas de Calais

La Banque de France de Lille a présenté ce mercredi son bilan pour 2016. Le nombre de dossiers de surendettement a diminué de 11%. Mais le Nord Pas de Calais reste la région la plus surendettée de France.

Le surendettement est en baisse dans le Nord Pas de Calais. En 2016, le nombre de dossiers de surendettement déposés en Banque de France a diminué de plus de 11% par rapport à l'année précédente. 18 469 ménages ont été accompagnés, pour un étalement voire une annulation de leur dette. Cela s'explique par une légère amélioration du contexte économique. Mais surtout par l'encadrement plus strict des crédits à la consommation.

Des accidents de la vie

Mais contrairement à l'image traditionnellement véhiculée, de ménages surendettés après avoir contracté des crédits à la consommation pour des achats inutiles, la réalité est plus sombre. L'immense majorité des personnes surendettées sont sans emploi, souvent seules avec des enfants, et les dettes concernent essentiellement le loyer, les impôts, le gaz et l'électricité. Stéphane Latouche, directeur régional de la Banque de France, décrypte : "la principale cause du surendettement, c'est ce qu'on appelle les accidents de la vie. Le décès du conjoint, le divorce, la maladie. Le gros du travail aujourd'hui concerne des situations familiales de grande détresse sociale et financière".

Stéphane Latouche, directeur de la Banque de France dans le Nord Pas de Calais Partager le son sur : Copier

Région la plus surendettée de France

Le Nord Pas de Calais reste la région où il y a le plus de familles surendettées, plus de 500 dossiers pour 100 000 habitants, c'est 50% au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne de la dette est de 37 000 euros. Sandra, mère célibataire de trois enfants, est passée en commission de surendettement il y a 4 ans : elle a annulé sa dette de 4000 euros. "Je n'arrivais plus à m'en sortir, j'avais des crédits par-dessus la tête. Grâce à la Banque de France, je peux maintenant donner à mes enfants ce dont ils ont besoin. Avant, c'était la misère".

Reportage à la Banque de France Partager le son sur : Copier

Il y a trois commissions de surendettement dans la région : à Lille, Arras et Valenciennes. Elles peuvent prononcer l'annulation pure et simple de la dette, un moratoire, c'est à dire une suspension, de deux ans. Et un plan de remboursement négocié avec les créanciers ou, si besoin, imposé.

Un site internet pour apprendre à mieux gérer son argent

Pour que les familles apprennent à mieux gérer leur argent, et pour répondre à toutes les questions concrètes de la vie quotidienne, la Banque de France vient de lancer un site internet.