L'incertitude continue pour les salariés d'Alvance Wheels à Diors

Au lendemain de l'expiration du délai pour déposer une offre de reprise de l'usine d'Alvance Wheels à Diors, ses 287 salariés restent dans le flou. D'après l'intersyndicale, l'administrateur judiciaire va réclamer un délai supplémentaire, mi-octobre, pour permettre le dépôt de nouveaux dossiers. A ce stade, il y aurait deux offres. Celle de la direction actuelle, qui serait non financée, et celle d'un fabriquant de menuiseries en aluminium installé près de Marseille, Sotoya. Un représentant de la CGT l'estime "non viable. Ils ont dix fois moins de salariés que nous et un chiffre d'affaires bien inférieur".

Les syndicats évoquent une troisième offre potentielle, émanant d'un autre industriel français qui ne souhaite pas que son nom soit révélé. Celui-ci attendrait des deux constructeurs français Renault et Peugeot qu'ils s'engagent sur un volume minimum de commandes. Les négociations seraient toujours en cours.

Ce jeudi, un représentant du ministère de l'industrie est attendu sur le site de Diors, pour visiter l'usine et rencontrer les représentants syndicaux. Christophe Bouvet, secrétaire du CE veut y voir "un bon signal", une marque d'intérêt de la part de l'Etat. Près de 300 emplois sont en jeu.