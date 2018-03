Ce samedi matin, le plus gros paquebot du monde quitte le port de Saint-Nazaire où il a été construit aux chantiers navals STX. Sa construction pour l'armateur américain RCCL a duré plus de deux ans. Long de 362 mètres, large de 66 m, il peut embarquer plus de 8 000 personnes.

Saint-Nazaire, France

C'est toujours un moment émouvant à Saint-Nazaire quand un paquebot fabriqué aux chantiers navals quitte son port de construction. Le Symphony of the Seas met le cap sur Malaga en Espagne ce samedi matin. Il passera l'été en Méditerranée avant de rejoindre son port d'attache de Miami à l'automne. 150 salariés de STX et des sous-traitants vont continuer à travailler à bord pour régler les petits soucis liés à la mise en route du paquebot géant. Le prochain navire à livrer, ça sera pour octobre, à une filiale de RCCL. D'ici 2022, les chantiers procéderont à deux livraisons de paquebots par an, du jamais vu depuis le début des années 2 000, à l'époque du Queen Mary 2.

La cérémonie de livraison s'est déroulée dans le Royal Theatre © Radio France - Anne Patinec

Plus de 12 000 espèces végétales dans le Central Park © Radio France - Anne Patinec

Plusieurs piscines se trouvent sur les ponts supérieurs © Radio France - Anne Patinec

Le Symphony of the Seas peut embarquer près de 6 000 passagers © Radio France - Anne Patinec

Dans ce bar, les serveurs sont des robots © Radio France - Anne Patinec