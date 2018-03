Le plus grand paquebot du monde, le Symphony of The Seas, quittera Saint-Nazaire vers 9 heures samedi matin. La veille, il sera livré à l'armateur américain RCCL. Plus de 4 000 personnes travaillent encore à bord pour que le navire soit prêt à temps

Saint-Nazaire, France

Vers 9 heures, samedi matin, le Symphony of the Seas, quittera définitivement le port de Saint-Nazaire où il a été construit aux chantiers navals STX. Long de 362 m, il est très, très légèrement plus grand que son jumeau l'Harmony of the Seas, livré en 2016, grâce à quelques cabines supplémentaires à l'arrière.

Cérémonie de livraison vendredi matin

Le navire sera officiellement livré vendredi matin à l'armateur américain RCCL. En attendant, plus de 4 000 personnes dont les 2 200 membres d'équipage s'affairent à bord. Le navire est une véritable ruche; l'heure est aux finitions, à la mise en place du mobilier et à l'avitaillement du bord.

Dans les couloirs, des centaines de personnels se croisent © Radio France - Anne Patinec

Grosse activité au pied et à bord du paquebot © Radio France - Anne Patinec

Mini-croisière pour 250 salariés de STX et leurs conjoints

Samedi matin, 250 salariés de STX et leurs conjoints embarqueront à bord du Symphony pour une mini-croisière jusqu'à Malaga au sud de l'Espagne. Une grosse centaine d'employés des chantiers navals et de sous-traitants seront également sur le navire pour travailler, comme c'est le cas à chaque livraison de paquebot. Des électriciens, des menuisiers, des tuyauteurs prêts à faire face au moindre dysfonctionnement. C'est comme si on livrait une ville de près de 8 000 habitants, il y a toujours des ajustements à effectuer.