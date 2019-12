Le syndicat Alliance Police s'inquiète de la situation du commissariat de Châteauroux

Châteauroux, France

Les policiers de Châteauroux sont à bout. Selon le syndicat de police Alliance, ils ne sont plus que 106 au commissariat, contre 220 en 2003. "106 pour couvrir toute l'agglomération de Châteauroux, c'est pas assez ! Nous devons assurer toutes les missions de sécurité, intervenir sur des gardes de détenus à l'hôpital, assurer des reconduites à la frontières...Nous avons en plus deux prisons sur le territoire, la maison d'arrêt et la centrale... On est à flux tendu ! Et on va avoir encore trois départs prochainement" déplore Jérôme Retailleau, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police national Alliance CFE-CGC.

Conséquence de ce manque d'effectifs : des missions "non urgentes" de plus en plus reportées, des fonctionnaires obligés de faire des heures supplémentaires après leur vacation de 12h00, des agents rappelés sur leurs vacances... "On est pas loin du risque psycho-social là, prévient le délégué syndical. Les agents y mettent beaucoup de bonne volonté, mais quand on avait prévu quelque chose sur ces congé et qu'on doit annuler et revenir travailler pour une reconduite à la frontière ou autre, c'est difficile..."

Moins de présence sur le terrain

Le syndicat dénonce en outre une évolution de la délinquance castelroussinne qui nécessiterait davantage de présence dans la rue, au moins dans un but dissuasif : "Ces dernières semaines, on a eu un règlement de compte au couteau à la gare, un autre à coup de fusil avec des hommes qui avait un coffre de voiture plein d'armes, un procès d'assises qui mobilise des agents, des détenus à l'hôpital qui en mobilise d'autres... énumère Jérôme Retailleau. J'ai fait un comparatif : on a 10 à 30 fonctionnaires de moins que sur des villes qui ont la même taille que nous comme Blois ou Dreux... Villes qui pourtant n'ont pas de centrale comme Saint Maur à gérer en plus!"

Le syndicat a écrit à la sénatrice Frédérique Gerbaud qui a obtenu qu'un examen de la situation soit réalisé par la Direction général de la Police au commissariat de Châteauroux. En attendant, le syndicat appelle à la grève le 5 décembre avec un service minimum au commissariat de Châteauroux.