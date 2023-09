Le syndicat des brasseries indépendantes redoute de nouvelles fermetures d'ici la fin de l'année

Alors que le festival Bière à Lille se poursuit jusqu'à la fin de la semaine au Grand palais, tout n'est pas rose dans les brasseries du Nord-Pas-de-Calais. Il y a quelques mois, le syndicat Brasseurs de France s'inquiétait des résultats d'un sondage indiquant qu'une brasserie artisanale sur dix envisageait de fermer en 2023.

"Signal d'alarme"

"Sur les deux premiers trimestres, on a déjà vu autant de défaillances et de fermetures de brasseries au niveau national que sur l'ensemble de l'année dernière. C'est un vrai signal d'alarme pour nous", se désole Julien Macrelle, délégué dans les Hauts-de-France du Syndicat national des brasseries indépendantes, autre organisation qui représente le secteur, avec plus de 400 adhérents partout en France.

Selon lui, la profession est fragilisée par la hausse des coûts de production et notamment par les augmentations pratiquées par les fabricants de bouteilles en verre.

"C'est malheureux mais oui, il va y avoir encore des défaillances d'ici la fin de l'année", estime Julien Macrelle, lui-même brasseur à Bailleul (Nord), et qui espère beaucoup de la généralisation des consignes pour les bouteilles en verre, promise par le gouvernement pour 2025. Selon lui, l'arrivée prochaine d'une "Cité de la bière", portée par la région, va également permettre d'offrir une vitrine à la profession.