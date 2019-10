Le syndicat FO de Casino en appelle au gouvernement face aux menaces sur les marchés financiers

Saint-Étienne, France

Le syndicat Force ouvrière de Casino est reçu à 15 heures ce jeudi au ministère du Travail, en présence aussi d'un représentant du ministère de l'Économie. FO en appelle à l'intervention de l'État, car le syndicat craint des répercussions sur l'emploi de certaines attaques qui visent le groupe stéphanois de grande distribution sur les marchés boursiers.

"L'État peut intervenir favorablement sur, par exemple, les vendeurs à découvert", explique Laurence Gilardo, déléguée centrale Force ouvrière chez Casino. "C'est des sociétés qui parient sur la baisse d'une action d'une société côtée en bourse, ensuite fait paraître un document disant que la société ne va pas bien, et effectivement l'action baisse, et du coup [les sociétés] remportent la différence entre la valeur de l'action avant et la valeur après", poursuit la déléguée syndicale. Et selon elle, ce mécanisme "constitue une grave menace pour la stabilité financière des entreprises, et donc pour Casino, et ça impacte défavorablement la confiance qui est portée par les marchés financiers; donc à terme et en cascade, ça représente aussi un danger pour les emplois de ces sociétés".

Tout cela dans le contexte de la procédure de sauvegarde de Rallye, la maison mère du groupe Casino, en raison de ses grandes difficultés financières. Laurence Gilardo cite en exemple les crédits accordés par les banques, qui peuvent avoir du plomb dans l'aile à cause de ce contexte de défiance.

L'actualité de Casino c'est aussi le débat sur l'ouverture de magasins le dimanche sans caissiers (avec des automates). Laurence Gilardo rappelle que Force ouvrière est "contre le travail du dimanche, contre les extensions d'ouverture, contre le travail 24h/24, donc forcément, qu'on n'oblige pas les salariés à travailler sur ces jours-là ça nous arrange bien". Elle conclut : "je pense que si on fait du bon commerce du lundi au samedi avec le personnel suffisant, qu'il n'y a pas d'attente en caisse, que les magasins soient propres et pleins avec un bon affichage, je pense que le chiffre d'affaire peut se faire dans cette période là de six jours sur sept".