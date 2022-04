Le syndicat Force ouvrière dénonce des abus envers les salariés de Siemens Gamesa au Havre

Force ouvrière alerte sur des abus au sein du site havrais de Siemens Gamesa. Le syndicat met en cause le groupe germano-espagnol, qui vient de lancer fin mars au Havre sa production de nacelles et de pales d'éoliennes en mer. FO dit avoir été alerté par des salariés qui dénoncent leurs conditions de travail et notamment des heures supplémentaires non rémunérées, mais pas que.

Le syndicat a donc fait une opération tractage ce lundi 11 avril après-midi, à l'entrée du site Siemens Gamesa sur le port du Havre pour sensibiliser les salariés à leurs droits. FO demande également à être reçu sur le site de l'entreprise par la direction et la tenue rapide d'élections pour élire des représentants syndicaux.

Car comme l'entreprise vient d'ouvrir, il n'y a pas encore de représentants syndicaux pour faire valoir les droits des salariés, sauf qu'il y a des problèmes à régler de toute urgence explique Fabien Gloaguen, représentant FO au Havre, notamment la gestion des équipements de protection des salariés laisse à désirer : "L'équipement des salariés de Siemens Gamesa n'est pas assez bien entretenu, alors que les salariés sont exposés à de la fibre de verre, il n'y a toujours pas de rotation pour nettoyer les bleus, alors que c'était préconisé qu'il fallait que l'entreprise s'en charge. Donc, nous on est là pour s'assurer que ça ne pose pas de danger pour la santé ni au salarié, ni à sa famille."

Les salariés confirment mais estiment que l'entreprise est encore en rodage

Quelques salariés, qui ont fini leur journée, sortent, échangent avec les syndicalistes, prennent les tracts mais ils préfèrent ne pas s'exprimer à notre micro. L'un deux, la vingtaine, baisse à peine la fenêtre de sa voiture et confirme "que la direction fait ce qu'elle veut".

Un autre salarié nous confirme qu'il y a bien quelques problèmes d'organisation, notamment des managers qui ne parlent qu'anglais alors que les ouvriers ne maîtrisent pas forcément tous cette langue et ça perturbe un peu le travail. Alors, même si ce salarié a connu des entreprises plus organisées, il relativise et estime que l'entreprise est encore en phase de rodage.

Le site de Siemens Gamesa au Havre, qui regroupe pour la première fois sur un même site la production de nacelles et de pales, constitue selon la direction "l'une des principales réalisations du secteur de l’énergie renouvelable en France".