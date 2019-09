Le syndicat SUD-Rail s'associe aux syndicats de la RATP et lance un préavis de grève reconductible dès le 5 décembre

Île-de-France, France

La fin de l'année pourrait être chaotique dans les transports en commun en Ile-de-France. La mobilisation contre la réforme des retraites va prendre une nouvelle tournure le 5 décembre avec un préavis de grève reconductible non seulement à la RATP mais aussi à la SNCF.

SUD-Rail, troisième syndicat à la SNCF, confirme ce mardi s'associer à l'intersyndicale de la RATP. "La mobilisation du 13 décembre a donné confiance aux salariés déjà mobilisés", a expliqué à France Bleu Paris Mathieu Borie, secrétaire fédéral de SUD-Rail. "Il y a déjà une intersyndicale à la RATP qui a fixé la date du 5 décembre comme un point de départ pour une grève illimitée. Nous, on saisit effectivement cette occasion (...) pour faire converger les colère sur cette attaque. Il y a matière à engager un bras de fer avec ce gouvernement".

Chez SUD, on espère que d'autres professions s'allieront à ce mouvement illimité, pour faire plier le gouvernement.

Le spectre d'une grève générale contre la réforme des retraites, voilà qui doit donner des sueurs froides au plus haut niveau de l'Etat. Personne n'a oublié l'automne 1995, quand la France était paralysée par des grèves à rallonge. Au plus fort de la mobilisation, 2 millions de personnes avaient défilé, poussant le gouvernement d'Alain Juppé à renoncer à son projet de réforme des retraites et des régimes spéciaux.