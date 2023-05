Le syndicat Unité SGP Police dénonce "des promesses non tenues" du ministère de l'Intérieur

Pour la 3e fois en 6 mois, le syndicat Unité SGP Police en Corse dénonce "des annonces non tenues" et réclame des effectifs supplémentaires

Une "politique de l'autruche", des "promesses non tenues" et une "institution affaiblie". Dans un communiqué de presse publié ce lundi, le syndicat Unité SGP Police en Corse tire, pour la troisième fois en six mois, la sonnette d'alarme et "dénonce les promesses non tenues" de son ministre, Gérald Darmanin, qui annonçait un renfort d'effectifs lors de sa visite sur l'île en juillet 2022.

"Rien n'a bougé depuis", regrette amèrement Pierre Azema, secrétaire départemental du syndicat en Corse-du-Sud. La situation est même en train de se dégrader selon lui, alors que des mouvements de mutation sont en cours dans les équipes : "il n'y a eu qu'une ouverture de poste d'enquêteur à la Sûreté départementale d'Ajaccio, mais il y a aussi un départ. Du reste, aucun poste n'a été ouvert à Ajaccio".

Si le syndicat estimait, en janvier dernier, qu'il manquait 30 fonctionnaires de police pour couvrir, à minima, les besoins de l'île, ce chiffre n'est désormais valable que pour la seule Corse-du-Sud. Or, "l'île fait face à un retour de la violence clandestine, les agents doivent lutter contre les violences routières, les violences intra-familiales et l'augmentation du trafic de stupéfiants", rappelle le syndicaliste.

Depuis l'envoi de son premier communiqué de presse, en novembre 2022, le syndicat Unité SGP Police dit n'avoir eu aucune réponse du ministère de l'Intérieur à ses nombreuses sollicitations.