"Le tabac reste notre ADN" selon le président des buralistes des Deux-Sèvres

Repenser le rôle et les services des bureaux de tabac, c'était l'objectif de l'assemblée générale annuelle ce dimanche à Niort. Pour revenir sur ces échanges, le président de la chambre syndicale des buralistes des Deux-Sèvres, Denis Humeau, était l'invité de France Bleu Poitou ce lundi 03 avril.

De nouveaux services et produits

"Depuis 5 ans, nous cherchons à nous diversifier. Nous avons un plan de transformation qui a été mis en place avec le gouvernement. Cela nous permet de rentrer de nouvelles activités, de nouveaux services", explique Denis Humeau. Parmi les nouveautés, "on développe notamment la Vap, le snacking. On met en place un partenariat avec la poste. On peut aussi payer nos impôts chez le buraliste. Après, tous ces services nous permettent de garder des flux dans nos commerces."

Le président des buralistes des Deux-Sèvres précise néanmoins qu'à l'heure actuelle ces changements ne permettent pas de remplacer totalement les ventes de tabac. "Dans quelques années, on peut toujours l'envisager mais aujourd'hui non. (...) Le tabac représente encore entre 50 et 65 % de notre chiffre d'affaires. Cela reste notre activité principale, ça reste notre ADN. Le produit attractif de nos commerces."

Malgré ces incertitudes sur l'avenir, il note cependant que la profession attire. "Lors du Covid, nos commerces ont été déclarés commerces indispensables. On a une recrudescence des ventes de nos affaires. L'année dernière, sur les Deux-Sèvres ce sont 20 transactions qui ont eu lieu. Cela représente 15 % du parc du département."