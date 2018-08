Le Taillan-Médoc, France

C'était le 15 juillet dernier, à l'heure où beaucoup étaient devant leur télévision pour suivre la finale de la Coupe du monde de football : un violent orage de grêle s'abattait sur la Gironde, et notamment sur la commune du Taillan-Médoc, à l'ouest de Bordeaux. "Des grêlons gros comme des prunes, se souvient Caroline Miquel. Les tomates ont été comme bombardées, il y avait des trous énormes." Ce jour-là, sa récolte a été totalement détruite. Mais aujourd'hui, elle retrouve espoir, grâce à la générosité de dizaines d'internautes.

"Trois amis ont décidé de faire une cagnotte"

Caroline Miquel s'est installée au début de l'année au domaine biodynamique des Jalles, où elle cultive des légumes en respectant le rythme de la nature. "C'était l'année où je devais prouver que je pouvais en vivre, explique la maraîchère. L'argent de cet été devait me servir de matelas pour l'hiver et le printemps prochain." En clair : si elle ne trouvait pas de solution, cela aurait été la fin de l'aventure.

"Trois amis ont décidé de faire une cagnotte sur le Pot commun, poursuit Caroline Miquel. J'ai mis 24h avant d'accepter parce que je me sentais coupable de profiter de la générosité des gens." Et les internautes semblent avoir été touchés par la détresse de la maraîchère : en un mois, Caroline Miquel a récolté plus de 6.800 euros, soit ce qu'elle aurait pu gagner cet été avec sa récolte.

La récolte de Caroline Miquel a été totalement détruite par la grêle © Radio France - Thomas Schonheere

Au-delà de l'aide financière, Caroline Miquel est toujours très émue quand elle évoque les messages laissés par les internautes : "Cela me permet de prendre conscience qu'il n'y a pas que pour moi que c'est important." "C'est sa première année et se retrouver comme ça, sans rien... Je me mets un peu à sa place et oui ça me touche", sourit Dominique, de passage au domaine qu'elle a connu lors d'une traversée des Jalles.

Après la grêle, Caroline Miquel a semé immédiatement des graines de navets, de courges ou d'épinards pour préparer les prochaines récoltes, prévues pour le mois de novembre.