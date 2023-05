Le Taïwanais ProLogium confirme avoir choisi Dunkerque pour implanter son usine de batteries

C'était un secret de polichinelle, surtout depuis l'annonce du déplacement d'Emmanuel Macron à Dunkerque ce vendredi . Le groupe taïwanais ProLogium a confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'un entretien accordé notamment à l'AFP, avoir choisi la cité de Jean Bart pour implanter sa première usine de batteries en Europe.

Début de production fin 2026

"Un véritable écosystème pour les batteries se développe dans le nord de la France", explique le vice-président responsable du développement international du groupe, Gilles Normand, évoquant les autres usines devant déjà s'installer à Dunkerque, à Douai et à Douvrin. "Dunkerque est très bien connectée par le rail, la route et un port en eau profonde qui facilite les importations et l'exportation de nos produits", poursuit Gilles Normand, qui évoque aussi comme élément déterminant la proximité de la centrale nucléaire de Gravelines et le futur parc éolien offshore.

Au total, ProLogium entend investir pour ce projet 5,2 milliards d'euros d'ici 2030. Le début de la production est prévu pour fin 2026, avant une montée en puissance sur plusieurs années, avec à la clef 3.000 emplois dans l'usine et 12.000 emplois indirects pour le territoire.

Sera produite à Dunkerque une nouvelle génération de batterie dite "solide" vantée par le groupe comme étant plus rapide à charger et dont l'autonomie est plus importante.