Le tarif du ticket TBM augmente de 10 centimes à partir du 1er juillet 2023

10 centimes de plus pour un ticket de tramway ou de bus TBM. À partir du 1er juillet 2023 vous paierez 1 euro 80 pour un trajet. Les tarifs augmentent pour la première fois depuis 2019, en dépit du contexte de crise sanitaire de 2020. Même si les recettes de TBM représentent près de 80 millions d'euros par an, Bordeaux Métropole décide d'augmenter les tarifs pour investir davantage dans le réseau de transport en commun métropolitain, avec par exemple plus de kilomètres parcourus par le réseau (extension du tramway A vers l'aéroport de Bordeaux), une meilleure fréquence, et une extension des horaires de nuit (5h à 1h du matin).

Les tarifs à compter du 1er janvier 2023

Nouveaux tarifs TBM - Bordeaux métropole

Nouveaux tarifs Abonnements TBM - Bordeaux métrpole

Aucune augmentation n'est envisagée sur les abonnements Pitchoun pour les 5-10 ans, ni pour les pass jeunes de 11 à 27 ans et sénior pour les plus de 60 ans, afin de rester attractif.

Autre nouveauté, les transports scolaires seront désormais gérés par Bordeaux Métropole et Kéolis en ce qui concerne collèges et lycées. Avec une grille tarifaire unique pour les familles, alors qu'avant chaque commune gérait à sa manière les transports scolaires. Le maire de Pessac, Franck Raynal dénonce une injustice : "le tarif scolaire qui existait à Pessac jusqu'à présent était de 58 euros, et désormais il sera à 100 euros pour 90% des familles concernées. On pourrait s'en accommoder si ça touchait les familles les plus aisées, mais ce n'est pas le cas".