Le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans

Au quatrième trimestre 2018, le taux de chômage a reculé de 0,3 point, se situant désormais à son plus bas niveau depuis début 2009, à 8,8 % sur l’ensemble du territoire (outre-mer compris, sauf Mayotte), d'après les chiffres provisoires publiés ce jeudi par l'Insee.

Pour la première fois depuis 10 ans, le taux de chômage est passé sous le seuil des 9% en France (outre-mer compris, sauf Mayotte). C’est en tout cas ce qu'indique les données provisoires publiées par l'Insee qui s'appuie sur la définition du Bureau international du travail (BIT). Au quatrième trimestre 2018, il y avait 2,5 millions de personnes au chômage en métropole, soit 90.000 de moins en trois mois.

"Tant mieux", a notamment réagi Laurent Berger, numéro un de la CFDT alors que les négociations sur l'assurance chômage ont repris ce jeudi après-midi entre les partenaires sociaux. "Mais", a-t-il mis en garde dans la foulée : "Le seul problème c'est qu'il y a un marché du travail coupé en deux : il y a d'un côté des salariés formés, qualifiés et qui trouvent de l'emploi et de l'autre côté des personnes qui ont une grosse difficulté d'emploi qui subissent du chômage et de la précarité".

© Visactu

Nette amélioration pour les jeunes

Selon l'Insee, les 15-24 sont parmi les premiers bénéficiaires du recul du chômage. La proportion de jeunes gens en recherche d'emploi est repassée sous la barre symbolique des 20%, à 18,8% en France métropolitaine, soit une baisse de 1,7 point par rapport au trimestre précédent (− 1,8 point en un an).

Autre point positif, le taux d’emploi en contrat à durée indéterminée est orienté à la hausse : + 0,4 point en un an.

C'est "un peu prématuré" d'attribuer ces chiffres aux réformes

Pour l'économiste Bruno Ducoudré de l'OFCE (Office français des conjonctures économiques), interrogé par l'AFP, la baisse "est meilleure que celle à laquelle on aurait pu s'attendre", et est tirée en grande partie par les créations d'emplois.

Alors que la ministre du Travail Muriel Pénicaud s'est félicitée de cette embellie, y voyant "notamment" les premiers effets des ordonnances réformant le droit du travail avec des "petites entreprises qui ont moins peur d'embaucher", l'économiste juge, lui, qu'il est "un peu prématuré" d'attribuer cette amélioration aux réformes du gouvernement. Notamment parce que le comité chargé d'évaluer les ordonnances n'a pas encore rendu ses conclusions.

1,5 million de personnes en recherche d'emploi pas comptabilisées

Il y a encore "beaucoup de marges de manœuvre" estime, en outre, Bruno Ducoudré. Actuellement, environ 1,5 million de personnes qui souhaitent travailler ne sont pas comptabilisées parce qu'elles ne cherchent pas activement ou ne sont pas disponibles immédiatement. Leur nombre a augmenté de 32.000 personnes au quatrième trimestre 2018. Le nombre de personnes en sous-emploi a aussi progressé : + 0,2 point sur le trimestre.