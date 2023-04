Le taux de chômage en baisse, dans l'Yonne, au premier trimestre

La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a dévoilé, ce mercredi 26 avril, les chiffres du chômage.

Dans l'Yonne, au premier trimestre, il y avait 12 270 demandeurs d'emploi sans aucune activité, c'est-à-dire inscrits dans la catégorie A. Ce nombre est en baisse de -0,2% en un trimestre. Une baisse bien inférieure aux moyennes régionale et nationale (-1,3%).

Les demandeurs d'emploi par région © Visactu

Sur un an, la baisse est plus marquée : -1,5% dans l'Yonne pour les inscrits de la catégorie A, contre -2,8% au niveau de la région Bourgogne-Franche Comté et -5,8% au niveau national.

L'ensemble des inscrits baisse de plus de 4% en un an

Si l'on s'intéresse à l'ensemble des inscrits à Pôle emploi, même ceux qui ont eu une activité réduite dans le mois, la DREETS comptabilise 26 330 personnes dans l'Yonne au premier trimestre. Un chiffre en baisse de 4,2% sur un an, et de 0,7% sur un trimestre.