Le taux de chômage en baisse dans le Pays de Montbéliard

Montbéliard, France

Il y a du mieux sur le front de l'emploi dans le Doubs. C'est ce qui ressort des résultats annuels présentés ce lundi par Pôle Emploi à Besançon. Le Pays de Montbéliard affiche un taux de chômage de 9% alors qu'il était de 13% il y a une dizaine d'années.

On a une baisse significative sur ce secteur"

"On a une amélioration sur l'ensemble du département du Doubs et même si le territoire de Montbéliard-Audincourt reste avec un taux de chômage le plus important, on est passé d'un taux de chômage de 13% dans les années 2009-2011 à 9 % aujourd'hui", indique à France Bleu Claude Guyot directeur territorial de Pôle emploi dans le Doubs et le Territoire de Belfort. "Donc on a quand même une baisse significative du chômage et une amélioration de l'emploi sur ce secteur".

6% de chômage sur la Haut-Doubs

Même si elle reste fragile la reprise est bien là : les taux de chômage ont baissé un peu partout. On est a 6% de chômage sur le Haut-Doubs (Morteau et Pontarlier), et un peu plus de 7% sur Besançon. Malgré tout plusieurs secteurs restent en tension, celui de l'industrie, du bâtiment et de l'hôtellerie-restauration. Selon cette étude de Pôle Emploi, 32.360 personnes ont retrouvé un emploi en 2018, trois demandeurs d'emplois sur quatre se déclarent satisfaits de leurs suivis et 75% des entreprises se déclarent satisfaites de leur dernière opération de recrutement.