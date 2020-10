Le chômage en forte baisse au troisième trimestre en Berry

Après avoir fortement augmenté au deuxième trimestre, le chômage recule de juillet à septembre dans l'Indre et le Cher en catégorie A. En revanche, le nombre de demandeurs d'emplois augmente sur un an.

C'est mécanique : avec la fin des mesures de confinement et la reprise de l'activité économique, le chômage recule en Berry au troisième trimestre de l'année 2020. Une baisse sensible en catégorie A (personnes n'ayant exercé aucun emploi) dans le Cher et dans l'Indre par rapport au deuxième trimestre.

Dans l'Indre, le chômage recule de 15% en catégorie A (soit 1900 demandeurs d'emplois de moins)

Dans le Cher, le chômage est en baisse de 13,5% en catégorie A (soit 2410 demandeurs d'emplois de moins)

On compte désormais 26 290 personnes sans aucun emploi en Berry (10 800 dans l'Indre et 15 490 dans le Cher).

En revanche, sur un an, en comparant avec les données du troisième trimestre 2019, le chômage est en légère hausse : +0,6% dans le Cher et +6,4% dans l'Indre.

Une hausse sur l'ensemble de l'année

Malgré tout, les chiffres communiqués par le ministère du Travail ne sont pas tous aussi positifs. Si on cumule la catégorie A avec les catégories B et C (les personnes inscrites à Pôle emploi et qui ont exercé un emploi pendant un temps réduit), la baisse du chômage n'est pas aussi nette. Dans le Cher, le chômage connaît une baisse de 0,9% au troisième trimestre. Dans l'Indre, le chômage diminue également de 1,3%.