Le taux de chômage poursuit sa baisse et retrouve son niveau de début 2012

Le taux de chômage a poursuivi sa décrue au deuxième trimestre de cette année, reculant de 0,1 point entre avril et juin pour s'établir à 9,2% de la population active en métropole et à 9,5% avec l'Outre-mer, selon des chiffres provisoires de l'Insee, l'institut de la statistique, publiés ce jeudi. L'indicateur retrouve en France entière son niveau de début 2012, avant l'élection de François Hollande.

Une baisse pas prévue par l'Insee

La baisse du chômage n'était pas prévue par l'Insee, qui tablait, dans sa note de conjoncture publiée en juin, sur une stabilisation. L'institut anticipait une baisse plus tardive, avec un taux qui devait redescendre à 9,4% en fin d'année en France entière. L'évolution trimestrielle est toutefois à analyser avec prudence, car elle se situe dans la marge d'erreur de l'indicateur (+/-0,3 pt). Sur un an, le taux, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en baisse de 0,5 point.

La France compte 2,81 millions de chômeurs

Au total, l'Insee a comptabilisé, en moyenne sur le deuxième trimestre, 2,65 millions de chômeurs en métropole et 2,81 millions en France entière, soit une baisse trimestrielle de 20.000 personnes dans les deux cas. Sur un an, leur nombre baisse de près de 140.000. Parmi ces chômeurs, 1,17 million recherchaient du travail depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée baisse de 0,1 point sur trois mois, à 4 % de la population active.

Moins de chômeurs chez les seniors, les jeunes ne profitent pas de la baisse

Par classe d'âge, la baisse du chômage a essentiellement profité aux seniors (50 ans et plus) et aux générations intermédiaires (25-49 ans). Leurs taux de chômage ont baissé de 0,3 point sur le trimestre, pour s'établir respectivement à 6,3% et à 8,4% en métropole. Pour les seniors, la baisse est également de 0,3 point sur un an. En revanche, les jeunes (15-24 ans) n'ont pas bénéficié de la baisse. Leur taux de chômage a augmenté de 0,9 point sur le trimestre, à 22,7%. Il reste toutefois en nette baisse (-1,1 point) sur un an.