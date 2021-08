Le taux de chômage reste stable en France au deuxième trimestre 2021 selon l'Insee

Au deuxième trimestre 2021, le taux de chômage s'établit à 8,0% de la population active en France, hors Mayotte. Cela représente 2,4 millions de chômeurs recensés entre fin mars et fin juin, selon les chiffres publiés vendredi 13 août par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Proche du niveau d'avant la crise sanitaire

Le chiffre est quasiment stable par rapport au premier trimestre, voire même en très léger recul de 0,1 point. D'après l'Insee, le taux de chômage se rapproche de son niveau d'avant la crise sanitaire. Il était alors fixé à 8,1% de la population active au quatrième trimestre 2019, contre 9,1% au troisième trimestre 2020, en pleine épidémie. De même, le sous-emploi recule à 7,3% sur le trimestre, après avoir atteint un pic l'an dernier à 15,8% en raison du chômage technique ou partiel pendant le premier confinement.

Tableau de bord du chômage en France selon les critères du Bureau international du travail. - Insee

Ainsi, le recul du chômage, amorcé pendant le quatrième trimestre 2020 se confirme donc. L'Insee s'était inquiété, en février 2021, d'une baisse "en trompe-l'œil". Car les chiffres utilisés par l'Insee sont calculés selon les critères du Bureau international du travail (BIT). Il considère comme demandeur d'emploi les personnes qui ont effectué des recherches pendant le mois écoulé et qui se déclarent disponibles dans les deux semaines pour occuper un emploi.

Repli du chômage partiel

Des chiffres qui ne prennent donc pas en compte les personnes inactives au sens du BIT, c'est-à-dire celles qui ne recherchent pas, ou ne sont pas disponibles : on appelle cela le halo du chômage. Il aurait pu s'étendre en raison de la crise sanitaire, décourageant les chômeurs à rechercher du travail. Ce halo du chômage reste pourtant stable au deuxième trimestre 2021, avec 2 millions de personnes recensées.

Si on décortique le taux de chômage par tranche d'âge : il diminue de 0,8 point pour les 15-24 ans et de 0,2 point les 25-49 ans. Il est en légère hausse de 0,4 point pour les 50 ans et plus. On observe également une stabilité du nombre de personnes au chômage de longue durée, soit 700.000 chômeurs, qui sont à la recherche d'un emploi depuis au moins un an.