Le taux du Livret A passera de 2% à 3% au 1er février, une première depuis 2009

Bonne nouvelle pour des dizaines de millions d'épargnants. Le taux du Livret A passera de 2% à 3% le 1er février, a annoncé le ministère de l'Économie ce vendredi. Le taux du livret d'épargne, placement le plus populaire en France, qui était il y a un an à son niveau plancher de 0,5%, a doublé une première fois au 1er février 2022 puis une nouvelle fois au 1er août, pour atteindre 2%.

ⓘ Publicité

Cette hausse, inédite depuis 2009, est une conséquence de l'inflation élevée - elle a atteint 5,9% en décembre selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce vendredi . Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, évoquait depuis quelques semaines une hausse "significative".

500 milliards d'euros

Les quelque 500 milliards d'euros déposés par les Français sur les livrets A et livrets de développement durable et solidaire (LDDS), dont la majeure partie est centralisée par la Caisse des dépôts (CDC), sont destinés à financer le logement social, l'économie sociale et solidaire ou encore les économies d'énergie dans les logements.

Si le relèvement du taux est une bonne nouvelle pour les épargnants, il est donc moins bien vécu par les collectivités territoriales et les acteurs du logement social, dont les prêts auprès de la CDC sont souvent indexés sur ce taux. La remontée du taux est aussi accueillie froidement par les établissements bancaires qui conservent dans leurs coffres une partie des dépôts. Il pourrait en coûter par exemple autour de 2 milliards d'euros cette année au groupe BPCE, via notamment ses caisses d'épargne.

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, va lui aussi bénéficier d'une revalorisation très importante : il passera de 4,6 à 6,1%.