Le taux du livret A va rester à 0,75%

Le ministère de l'Economie a annoncé que le taux du Livret A ne sera pas réévalué début août. Une décision qui "maintient l'attractivité de ce placement" selon le ministre.

Il n'y aura ni hausse, ni baisse du taux d'intérêt du Livret A, le 1er août prochain : celui-ci restera, comme c'est le cas depuis août 2015, à son plus bas niveau historique. C'est le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire qui l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué.

Le gouvernement a choisi de suivre une recommandation du gouverneur de la Banque de France, qui recommandait de ne pas toucher à ce taux malgré un niveau d'inflation qui aurait pu justifier une hausse à 1%.

Baisse des prix de l'énergie

Depuis l'an dernier, la Banque de France a changé ses règles de calcul et se fonde toujours sur l'inflation hors tabac et les taux d'intérêt sur le marché monétaire, mais aussi sur l'évolution de l'inflation, qui a été positive sur les premiers mois de l'année. Mais du fait d' "un retour d'une tendance à la baisse des prix de l'énergie" et d'une diminution de l'inflation en fin de semestre, la Banque de France a estimé qu'il "convenait d'éviter une volatilité de la rémunération de l'épargne réglementée".

Selon le ministère de l'Economie et des Finances, cette décision "maintient l'attractivité de ce placement et bénéficie également au secteur du logement social, contribuant ainsi à l'effort de construction et de rénovation du parc social".