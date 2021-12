Le Teil : soixante chômeurs de longue durée vont retrouver un emploi

L'expérience a déjà lieu sur dix territoires en France depuis 2017. En cette fin d'année, l'État vient de labelliser treize nouveaux territoires dont la commune du Teil où sera expérimentée cette initiative.

Verser un salaire plutôt que des aides

L'objectif, c'est de réinsérer dans le monde du travail des hommes et des femmes qui, suite à un chômage de longue durée (plus de deux ans), s'en sont éloignés. L'idée est assez simple, sa mise en place un peu plus complexe. Les allocations chômage ou RSA, les diverses aides payées aux chômeurs de longue durée, le manque à gagner en terme de cotisations sociales, les coûts induits par les conséquences sociales du chômage par exemple en matière de logement représentent environ 43 milliards d'euros par an en France. Et en moyenne un chômeur de longue durée touche 18.000 € par an. Un SMIC cotisations patronales et salariales comprises, c'est 20.000 € par an. Plutôt que de payer des gens à rester chez eux, on peut trouver un travail à ceux qui le souhaitent.

Un contrat de travail de cinq ans

Il s'agit donc de créer une entreprise dite à but d'emploi (au Teil, elle s'appelle Activiteil) à qui seront reversés les allocations chômage ou RSA des personnes qu'elle va salarier. Elle va donc faire signer un contrat de travail de cinq ans à temps choisi aux chômeurs de longue durée qui le souhaitent et leur proposer un emploi dans le secteur non concurrentiel pour ne pas mettre en difficulté les entreprises locales.

Au Teil, 25 chômeurs de longue durée devrait être ainsi embauchés d'ici le mois de mars et 60 d'ici le mois de juin dit le maire socialiste Olivier Péverelli.

Ces personnes embauchées par Activiteil seront mises à disposition par exemple du Secours Populaire pour trier des vêtements. D'autres vont travailler dans le maraîchage en circuit court. D'autres encore vont réparer des vélos dans une structure associative. Pour d'autres, il s'agira de conduire les enfants à l'école grâce à des vélos bus.

À terme, ces chômeurs de longue durée qui ont besoin qu'on leur remette le pied à l'étrier pourront quitter la structure pour être embauchés dans le circuit habituel du monde du travail. Plusieurs chefs d'entreprises se sont dit très intéressés par ce dispositif parce souvent ils ont du mal à embaucher. C'est le cas du directeur d'Intermarché qui estime que "territoire zéro chômeur" peut l'aider dans son recrutement.

Il existe en plus du Teil deux autres territoires labellisés zéro chômeur de longue durée en Auvergne-Rhône-Alpes à Villeurbanne dans le Rhône et à Thiers dans le Puy-de-Dôme.