Le Teil : le Père Noël vert du Secours populaire pense aux mamans

Le Secours populaire vient en aide à une centaine de familles au Teil (Ardèche). L'association caritative distribue les cadeaux de Noël aux enfants ainsi qu'un bon d'achat dans les commerces du Teil pour les mamans.

Une centaine de familles bénéficie cette année du Noël du Secours Populaire du Teil. Il y a d'habitude un spectacle mais cette année rien de tout ça en raison de la crise sanitaire. Les bénévoles distribuent aux familles l'aide alimentaire améliorée, des cadeaux pour les enfants et un coffret cadeaux à l'attention des mamans.

Avec le séisme et la covid cette année, les mamans ont du beaucoup supporté. Il était normal de leur faire un cadeau. Patrick Hérault, secrétaire général du Secours populaire du Teil.

Toutes les mamans reçoivent donc cette année un coffret cadeau dans lequel elles trouvent quelques échantillons de parfum mais aussi un chèque cadeau de 40 € pour leur bien-être. C'est la possibilité pour elles de se rendre chez le coiffeur par exemple. Ce chèque cadeau est utilisable chez les commerçants du Teil qui pour certains abondent ce chèque de 10 €.

Deux boutiques de jouets et de vêtements

Les bénéficiaires ont également la possibilité de se rendre dans les deux boutiques attenantes. Elles sont ouvertes à tous et on y trouve des jouets et des vêtements pour quelques euros. A la boutique vêtements qui a mis en place un rayon pour les vêtements de fêtes, le manteau le plus cher est à 10 €.

Quarante bénévoles ont travaillé plusieurs semaines pour offrir aux plus défavorisés de vraies fêtes de Noël.