Le Teil : manifestation contre le projet de déménagement des services médico-sociaux du département

Les services sociaux du département de l'Ardèche au Teil vont-ils quitter la commune pour s'installer à Meysse ? C'est actuellement en discussion. Les locaux du Teil ne sont plus adaptés et le président du département envisage de les installer sur la commune de Meysse, 9 kilomètres au nord. On retrouve par exemple les services du RSA, de l'aide aux personnes âgées, de la protection maternelle et infantile

Un déménagement prévu de longue date

Le projet de déménagement n'est pas récent. L'ancienne majorité socialiste du département avait déjà en projet ce déménagement car les locaux actuels ne sont plus adaptés. Le projet a été stoppé alors que le Teil subissait un séisme important le 11 novembre 2019. La nouvelle majorité du département issue des élections de juin 2021 envisage de quitter le Teil et pourrait acquérir un terrain à Meysse.

L'opposition des usagers

Les usagers font remarquer que les gens qui fréquentent les services sociaux du département sont à 80% des teillois ou des habitants des communes au sud du Teil. Il s'agit également de populations fragilisées pour qui tout déplacement est un problème.

Les conduites addictives au Teil ont progressé de 30% depuis le séisme. Olivier Pévérelli, maire du Teil.

Enfin une récente étude a montré que depuis le séisme du 11 novembre 2019 les conduites addictives ont progressé de 30%. Régulièrement des teillois consultent les psychologues du centre médico-social.

Comme par magie, la mairie du Teil nous a proposé huit terrains où installer le nouveau centre médico social. Olivier Amrane, président du conseil départemental de l'Ardèche.

Le président du conseil départemental explique que les propositions de la mairie du Teil ne convenaient pas. Depuis qu'Olivier Amrane a proposé de déménager le centre médico-social à Meysse, il a eu huit propositions de terrains au Teil pour construire un nouveau bâtiment. "C'est bien, les choses bougent" dit Olivier Amrane.

Le président du conseil départemental de l'Ardèche dit qu'aucune décision n'a été prise et que ses services vont étudier les propositions de la mairie du Teil. "Dans tous les cas il y aura un déménagement au cours de notre mandat, les conditions de travail dans le bâtiment actuel ne sont pas acceptables" explique Olivier Amrane.