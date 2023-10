Le Teil : menaces sur le dispositif "Territoire zéro chômeurs de longue durée"

2000 élus ont signé une pétition pour protester contre la réduction des crédits alloués à ce dispositif. Parmi eux, Olivier Peverelli, le maire du Teil, invité de France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : pourquoi estimez-vous que les budgets en baisse menacent les "territoires zéro chômeur" ?

Parce que c'est une loi. Et dans cette loi, il était convenu qu'il y avait une expérimentation qui devait durer cinq ans. Et si on ne donne pas les moyens d'aller au bout de l'expérimentation, on va dire au final que ça ne fonctionne pas si bien que ça, alors que les résultats sont là. C'est à dire que par exemple nous au Teil , on a 80 personnes qui ont retrouvé le chemin du travail, qui ne travaillaient plus depuis en moyenne sept ans, certaines personnes qui ont 40 ans, qui n'ont jamais eu un CDI, et qui ont désormais une activité sur des emplois utiles, sur la transition écologique, sur le service aux personnes, service aux entreprises. Par exemple, Intermarché a passé un marché avec l'entreprise et ce sont des salariés qui livrent les courses à domicile pour les clients de la grande surface. C'est concret, ça ne se faisait pas avant. C'est un plus pour le territoire puisque ça crée de la richesse. Et donc on ne comprend pas (les diminutions du budget de l'Etat) ndlr) alors qu'il y a 2 millions et demi de personnes qui sont au chômage de longue durée en France et que le gouvernement veut éradiquer le chômage pour un objectif de plein emploi. Cette solution fonctionne. D'autant que nous , par exemple, 85 % des personnes qui ont été embauchées, c'est à dire 70 à peu près sur les 80 et quelques, sont issues des quartiers qui sont en politique de la ville, c'est à dire des quartiers populaires. Sans ça, ces personnes là ne trouvent jamais le chemin de l'emploi.

Le gouvernement veut passer de 80 millions à 60 millions pour ce dispositif Territoires zéro chômeurs, ça veut dire que vous allez forcément recruter moins de monde, embaucher moins d'anciens chômeurs ?

Oui, nous n'aurons pas les possibilités d'embaucher la centaine de personnes qui attendent à la porte de territoire zéro chômeurs. Nous avons 100 volontaires aujourd'hui qui attendent. Alors 20 millions, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, c'est 200 000 € par département. Et puis sur le budget de l'Etat, compte tenu de l'impact positif que ça en termes de santé, en terme social.

Ce que vous dites au livre aussi, c'est que ce dispositif, finalement, ne coûte rien à la société. Expliquez nous ça...

En moyenne, pour une personne qui est en chômage de longue durée, le coût pour la société, c'est 18 000 euros. Donc cet argent plutôt que ce soit une dépense passive, l'idée territoire zéro chômeurs, c'est que cet argent soit versé à l'entreprise qui embauche les personnes. Donc non content de ne rien coûter, on voit bien les effets que ça produit positifs derrière. Parce que même ces personnes qui étaient au RSA à 500 ou 600 euros par mois, qui ont 1300, certes, c'est peu, mais c'est plus que ce qu'elles avaient, c'est de l'argent qui est donc consommé localement. C'est aussi des cotisations sociales. C'est toute cette mécanique qui se met en œuvre qui n'a pas été forcément été prise en compte.