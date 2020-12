Un an après le séisme, la commune du Teil a récolté un million six cent mille euros de dons. Ils proviennent très majoritairement de la solidarité des collectivités territoriales.

Le Teil : un million six cent mille euros de dons depuis le séisme

Au Teil, en Ardèche, un an après le séisme du 11 novembre 2019, les travaux de reconstruction sont encore très importants.

Lundi, le président de l'association des maires de la Drôme, Nicolas Daragon a remis un chèque de 62.338 € au maire du Teil Olivier Péverelli. Une somme qui correspond aux dons de toutes les communes de la Drôme après le séisme du 11 novembre 2019.

Les dons des particuliers s'élèvent à 173.000 €

La commune du Teil a du dans un premier temps faire face à l'urgence. Le coût du séisme depuis un an s'élève à environ 12 millions d'euros. Il a été pris en charge par l'Etat, la région, le département et les assurances. Mais le reste à charge pour la commune s'élève à plus de trois millions d'euros. Les dons représentent donc la moitié de cette somme, c'est dire s'ils sont importants.

Voieries, écoles, fond d'aide aux sinistrés

Ces douze millions d'euros représentent des frais très divers comme le réfection de l'école du centre, l'achat de structures modulables pour continuer à assurer la classe, l'achat et la démolition du bar du quartier de Mélas et la liste n'est pas exhaustive.