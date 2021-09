Le Teil : zéro chômeur, c'est possible ?

Le dossier du Teil avait été recalé en 2016. A cette date, l'Etat avait validé seulement 10 projets. Il va en validé 50 cette fois-ci et le Teil espère bien faire partie de la liste.

Un dispositif original

L'idée est simple : plutôt que de payer des chômeurs à rester chez eux, on utilise les allocations chômage ou le RSA, avec une aide de l'Etat pour verser un salaire au chômeur de longue durée qui souhaite intégrer le dispositif.

Une entreprise à but d'emploi (EBE) permet de recruter au SMIC et en CDI les chômeurs de longue durée qui le souhaitent. Avec le chômeur, l'entreprise crée un emploi qui lui convient. Par exemple avec des horaires adaptés. C'est le souhait de nombreuses femmes qui élèvent seule leurs enfants. Il s'agit d'emploi dans le secteur non concurrentiel. Par exemple dans des associations caritatives. L'ex chômeur peut pérenniser son emploi ou quitter le dispositif pour rejoindre le secteur concurrentiel.

Les chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui du mal à recruter sont très attentifs à ce dispositif : ils ne peuvent pas utiliser ce système mais ils savent que ce peut être un sas de retour vers l'emploi pour des personnes aujourd'hui trop éloignées de l'emploi.

Le Teil vient de déposer son dossier. La ville aura une réponse début 2022.

Le Teil, une commune très touchée par le chômage

Le Teil compte environ 1000 chômeurs de longue durée qui bénéficient soit d'allocation chômage soit du RSA. 109 personnes sont déjà sur la liste d'attente pour retrouver un emploi grâce à territoire zéro chômeur.