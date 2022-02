Le téléphérique de Grenoble reprend du service, après un mois de fermeture

Des locaux et pas mal de visiteurs étaient présents devant la grille du téléphérique ce samedi matin. La remise en marche des bulles était attendue. Cette année, le mois de travaux et de révisions a coûté 35.000 euros. À l'arrivée à la Bastille, ils sont nombreux à dégainer leur téléphone pour prendre des photos. Michel, lui est Grenoblois, il connait bien la vue : "J'ai un ami qui vient de Colmar, il repart à 13 heures, donc on a trouvé ce petit créneau pour monter. Les bulles, c'est un emblème de Grenoble, à chaque fois que j'ai des amis en visite, on ne les manque pas."

Avec les bulles, c'est toute une partie de l'activité de la Bastille qui s'est arrêtée. Le restaurant O2 a fermé ses portes pendant un mois. Il a rouvert ce samedi, avec beaucoup de réservations et en espérant faire le plein. "C'est un grand moment, que l'on attend, reconnait Christophe Durand, le gérant. Le personnel a été en arrêt pendant un mois, en congés. On a tiré un peu sur la corde au niveau du chiffre d'affaires, avec un mois blanc. En plus, dans cette période un peu délicate, le Covid, c'est vrai que l'on a beaucoup souffert en décembre parce qu'on fait pas mal d'événementiel, donc on se languissait la réouverture effectivement." L'année dernière 265.000 visiteurs ont pris le téléphérique. Contre 314.000 en 2019, une baisse due à la crise sanitaire.