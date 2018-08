Dés le 15 novembre prochain Orange va cesser de commercialiser les abonnements pour le téléphone fixe traditionnel. Et à partir de 2023, les lignes seront coupées et ceux qui utilisent un fixe devront s'équiper d'une Box internet.

yonne

Orange prépare la fin du téléphone fixe classique , celui qui est relié directement à une prise T dans notre habitation. L'objectif d'ici 5 ans , c'est de supprimer ces lignes. Et cette petite révolution inquiète les utilisateurs qui utilisent un téléphone fixe traditionnel, sans passer par internet.

"Non je ne veux pas de Box": Claude une retraitée auxerroise

Claude en fait partie. Cette auxerroise à la retraite n'a pas internet chez elle et elle n'est pas prête à franchir le pas. "Non je ne veux pas de Box. C'est pas normal et nous fait payer de plus en plus les choses. C'est dommage qu'il n'y ait plus de cabines dans la rue, ça nous couterait moins cher." Mais sans internet , à partir de 2023, adieu le téléphone fixe; "Inadmissible" selon Lydie. "Je travaille avec les personnes âgées. Je sais qu'ils tiennent à leur ligne fixe. Elles ne sont pas à l'abri de déménager un jour et puis ne pas se servir d'internet ou d'une Box . Je pense qu'il y a toujours du profit derrière et ça m'ennuie. "

Désormais le téléphone fixe fonctionnera uniquement en association avec une Box internet © Maxppp -

De son coté Orange justifie l'arrêt des lignes fixes traditionnelles par des équipements qui arrivent en fin de vie et qui a terme risque de provoquer des coupures de réseau importante. Alors c'est vrai aussi qu'en France les appels sur le téléphone fixe ont diminué de moitié en 20 ans.

"Il y a encore des zones blanches dans l'Yonne. Avec le fixe on est sûr de pouvoir appeler"

On vend moins d'appareils mais on en vend toujours dans les magasins spécialisés. Thibault travaille chez Boulanger à Auxerre. "Des personnes âgées, des gens qui n'ont pas encore de téléphone portable préfèrent avoir un téléphone fixe, parce qu'il y a encore des zones blanches où ils peuvent pas capter. Avec le fixe, ils sont sûrs d'appeler et de recevoir des appels."

Ce n'est pas la disparition du téléphone fixe assure Orange. Mais cette petite révolution inquiète ses utilisateurs. Le reportage de Damien Robine

A l'heure actuelle en France près de la moitié des 20 millions d'utilisateurs de téléphone fixe possèdent encore une ligne traditionnelle, sans passer par internet.