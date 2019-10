Le téléphone "haptique" isérois en route pour Las Vegas

Saint-Martin-d'Hères, France

Et d'abord, avant de parler du CES ou de l'entreprise elle-même, un téléphone "haptique"... kezako ? "On est capable, à partir de l'écran qui ressemble à l'écran de n'importe quel téléphone portable de matérialiser de manière tangible et interactive cette sensation sous le doigt" explique Cedrick Chappaz. On peut notamment "sentir" une molette et mieux, encore, toucher littéralement une image : "lorsque votre doigt va balayer, caresser l'écran, vous sentirez la texture de l'image" promet le PDG et co-fondateur d'HAP2U.

30 salariés et des perspectives d'embauches

Et Cedrick Chappaz de citer trois applications concrètes. D'abord les écrans GPS des voitures : avec la technologie haptique (du Grec "toucher") on peut naviguer sur l'écran sans pour autant quitter la route des yeux avance-t-il. Autres domaines d'utilisation possibles : les jeux éducatifs ou encore les applications pour les personnes mal-voyantes. En janvier, l'entreprise doit recevoir un prix lors du CES de Las Vegas, sorte de "Graal" pour les start-up spécialisées dans les nouvelles technologies.

Il faut dire que HAP2U a rapidement grandi. L'entreprise martinéroise vient d'embaucher son trentième salarié, et elle a multiplié par trois ses effectifs en l'espace de deux ans. Et Cedrick Chappaz prévoit encore de doubler le nombre de collaborateurs en 2020.