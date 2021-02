Le télétravail bien appliqué à la Banque de France de Poitiers et au syndicat Eaux de Vienne Siveer

Alors que le gouvernement demande aux entreprises de renforcer le télétravail, dans la Vienne, la Banque de France de Poitiers et le syndicat Eaux de Vienne Siveer font figure d'élèves modèles, avec des enjeux de sécurité malgré out pour le premier, et des impératifs de terrain pour le second.

Le télétravail appliqué autant que possible à la Banque de France de Poitiers et au syndicat Eaux de Vienne Siveer (photo d'illustration)

La crise sanitaire et le gouvernement qui serre encore la vis. Face à la crise sanitaire, l'éxécutif demande aux entreprises de renforcer le télétravail et promet des contrôles élargis. Dans la Vienne, comme ailleurs, la plupart des secteurs ont tiré les leçons du télétravail improvisé de mars dernier. Où en sommes nous aujourd'hui ? Illustrations à la Banque de France de Poitiers et au syndicat Eaux de Vienne Siveer, qui gère la distribution de l'eau potable et l'assainissement dans tout le département en dehors de Poitiers et Châtellerault avec des contraintes diverses pour l'un et l'autre. Un enjeu de sécurité et de confort des personnels pour la Banque de France et la nécessité de garder des agents techniques sur le terrain pour le syndicat des eaux.

Avoir son fauteuil de bureau à domicile

A la Banque de France de Poitiers, en temps normal, entre le centre administratif et la succursale de Poitiers, ils sont 200 à travailler sur le site des Montgorges, pas loin de l'aéroport, mais avec la crise sanitaire il a fallu généraliser le télétravail. Sur la succursale de Poitiers même, qui emploie une quarantaine de personnes, tout le monde a été équipé pour travailler en distanciel : matériel, mobilier et sécurité."Dès le mois de mars, nous avons demandé à nos salariés de prendre le matériel nécessaire au bureau et de l'emmener chez eux, explique le directeur départemental de la Banque de France à Poitiers, Patrick Saulnier. Car, nous avions pressenti que le confinement allait sans doute durer." L'histoire leur a malheureusement donné raison.

"Les salariés ont donc récupéré leurs bases, des doubles écrans, et même leur fauteuil de bureau car il était important pour nous de savoir qu'ils allaient télétravailler dans de bonnes conditions"

Pas question de prendre son ordinateur personnel. Les PC professionnels sont sécurisés. Impossible d'aller sur des sites commerciaux type .com car à la Banque de France on manipule des données personnelles : dossiers de surendettement pour les particuliers ou données financières des entreprises. D'ordinaire, la sécurité est accrue à la Banque de France, elle l'est a fortiori en période de télétravail.

Aux Montgorges, les quelques travailleurs qui demandent à revenir au siège pour des mises à jour ou pour éviter d'avoir les enfants dans les pattes pendant le télétravail, peuvent revenir ponctuellement. La Banque de France continue également de mobiliser une ou deux personnes en présentiel pour les charges courantes et l'accueil du public, mais désormais, toutes les démarches sont réalisables par internet via le site de la Banque de France après avoir créé son compte personnel ou par téléphone au 05 49 55 88 04.

Les administratifs en télétravail...

Au syndicat Eaux de Vienne Siveer, qui gère la distribution de l'eau potable et l'assainissement dans tout le département de la Vienne, en dehors de Poitiers et Châtellerault, 200 des 400 agents se sont retrouvés en télétravail improvisé en mars dernier avec le premier confinement. Aujourd'hui, ils sont encore une centaine en télétravail. Des agents administratifs : 100 sur 150, qui ont le matériel à disposition, le débit internet nécessaire et qui ont trouvé un équilibre dans ce mode de travail. Ceux qui ont moins bien vécu les premiers confinements ont l'autorisation de travailler au siège ou dans les centres mais en nombre restreint et avec les mesures de sécurité sanitaire adaptées.

... Mais pas les techniciens

Pour les 250 techniciens, en revanche, difficile voire impossible de télétravailler, comme le souligne Yves Kocher, le directeur général des services Eaux de Vienne Siveer : "Notre syndicat assure le service public de l'eau potable et de l'assainissement, il faut donc que les abonnés aient leur eau potable au robinet et que leurs eaux usées soient traitées".

"Pour cela, ils faut que nos techniciens réparent les fuites, qu'ils mettent du chlore dans l'eau, qu'ils fassent le traitemnt des eaux usées et qu'ils nettoient les stations d'épuration, et ça, ça ne peut pas se faire en télétravail."

Les agents techniques du syndicat sont donc mobilisés sur le terrain. Pour tous ceux qui sont en télétravail, Eaux de Vienne Siveer s'est efforcé de fournir les ordinateurs nécessaires. Le syndicat a même déboursé 50.000 euros pour doter ceux qui ne l'étaient pas encore de matériel adéquat.

Les agents ont également reçu des "petites dotations pour les remercier de s'être adaptés aux contraintes inédites du travail à distance. Car avant mars dernier, Eaux de Vienne Siveer n'avait pas encore expérimenté le télétravail.