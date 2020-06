"Le télétravail, c'est le bonheur!" : l'exemple de la start-up bordelaise MySofie

France Bleu Gironde : Pourquoi avoir choisi le télétravail dès le lancement de votre entreprise?

Philippe Baranski : Et bien car je pense que c'est la vie professionnelle qui doit s'adapter à la vie privée et pas l'inverse. Moi je pars du principe qu'un collaborateur qui n'a pas à se soucier d'un certain nombre de contraintes en terme de déplacement, par exemple pour aller chercher ses enfants à l'école, a beaucoup plus de chance d'être hyper réactif au travail. Et avec 2 ans de recul, je trouve cela absolument merveilleux, et mes salariés aussi! Le seul problème, c'est la réticence de certains de nos clients face au fait que nous n'avons pas de bureaux.

France Bleu Gironde : La crise que nous venons de vivre vous a-t-elle confirmé dans votre choix?

P.B.: Totalement! Le télétravail qui a dû se mettre en place à marche forcée dans certaines entreprises a été un choc pour beaucoup de salariés. Pour nous, cela n'a rien changé, et au contraire, on se félicite tous les jours de ce choix. Je précise que nous organisons tout de même régulièrement des sessions de travail en présentiel, une semaine toutes les 8 semaines. Nous choisissons un lieu en France pour nous réunir, nous travaillons, mais pas seulement, pour justement créer cet esprit d'équipe. Et le vendredi soir, nous sommes très contents de tous rentrer chez nous!

France Bleu Gironde : Tous les salariés sont-ils faits pour le télétravail?

P.B. : Non c'est vrai qu'il y a des profils qui s'adapterons plus facilement à cette organisation, en dehors de leurs compétences professionnelles. Il faut évidemment que les collaborateurs soient autonomes car nous ne sommes pas à côté d'eux pour leur dire ce qu'il faut faire ou les remotiver quand quelque chose ne va pas.

France Bleu Gironde : Comment contrôlez-vous les objectifs à atteindre?

P.B.: En fait, il existe de nombreux outils pour le travail à distance. Nous fixons des objectifs à atteindre à nos collaborateurs en un laps de temps défini. Et s'ils ne les atteignent pas nous essayons de comprendre pourquoi et nous en parlons. Finalement, les discussions et les rapports sont beaucoup plus sains et honnêtes qu'au bureau!

France Bleu Gironde : Le télétravail, est-ce selon vous l'avenir des entreprises?

P.B.: Clairement, et c'est même je pense l'avenir tout court, d'un point de vue humain, écologique, ... Quel est l'intérêt de faire lever les gens à 6h du matin, de les mettre dans leur voiture à 7h pour arriver au bureau à 8h30? Moi, je ne le vois pas. Et puis dans une ville comme Bordeaux, si 50% des salariés étaient en télétravail, il n'y aurait pas besoin de faire une 3ème voie sur la rocade!

MySofie est une application qui vous permet de visualiser au même endroit toutes vos informations santé.

Plus d'infos sur mysofie.fr