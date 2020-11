"Le télétravail ne doit pas se faire à n'importe quel prix pour les salariés" selon la CFDT Haute-Vienne

Après 10 jours de confinement, le télétravail a toujours du mal à se mettre en place dans les entreprises. La circulation dans les rues de Limoges aux heures d'embauche ce lundi matin en est encore une preuve. Les chefs d'entreprises, comme les salariés, sont beaucoup plus réticents à mettre en place le télétravail que lors du premier confinement et du déconfinement au printemps.

"L'important, c'est de garantir la sécurité et la santé au travail mais ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix" commente Martine Lévèque, responsable de la CFDT en Haute-Vienne pour expliquer cette situation. La syndicaliste se nourrit de l'expérience et du ressentit parfois négatifs du premier confinement : "les managers n'y étaient pas préparés, les salariés non plus et se sont retrouvés, pour certains, dans des conditions d'isolement, parfois sans accès suffisant à internet surtout dans certaines zones du Limousin".

Certains salariés ont souffert du télétravail lors du premier confinement

Pour Martine Lévèque, le passage au télétravail, dont le but est de garantir la santé des salariés face à la crise sanitaire et que soutient la CFDT, peut ainsi poser d'autres problèmes de santé et de sécurité au travail. "Nous avons eu des retours de certains salariés qui avaient souffert de cet isolement, qui parfois ont eu des conditions difficiles au sein du couple et en famille" affirme la responsable syndicale.

Quelles sont, alors, les solutions pour mettre en place le télétravail de manière efficace et confortable pour tous ? "Nous préconisons le dialogue social au sein des entreprises pour faire en sorte que les accords soient le plus favorables possible aux le salariés, en tenant compte de leur situation individuelle comme les situations d'isolement" précise Martine Lévèque.

La CFDT de la Haute-Vienne préconise également le panachage du télétravail et du présentiel dans l'entreprise si les salariés le demandent.