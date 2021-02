Le télétravail peut vous coûter plus d'une centaine d'euros par mois

Le chauffage est, avec le repas et le café en capsules, l’un des postes de dépenses les plus importants pour le travailleur à la maison.

Lors de la conférence de presse du jeudi 4 février, le premier ministre Jean Castex l'a rappelé : "Télétravailler partout où c'est possible est un impératif." Seulement cela a un coût qui peut dépasser 100 euros par mois pour les salariés selon une étude du cabinet ConvictionsRH, publiée ce mardi dans Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Jusqu'à 174 euros de plus par mois

Le surcoût pour les salariés en frais courants (électricité, chauffage, eau…) peut varier de 13 euros par mois (pour une habitation de 50 mètres carrés chauffée au gaz sans compter les repas), à 174 euros par mois (pour 200 mètres carrés chauffé à l'électrique et en comptant les frais de repas). Et cela sans même prendre en compte le loyer, le Wi-Fi ou les frais de téléphone, dont les forfaits sont le plus souvent déjà en illimité et dont le coût n'est donc pas considéré comme une dépense supplémentaire occasionnées par le télétravail selon le cabinet qui a mené l'étude.

Le chauffage fait grimper la facture

Le prix du chauffage est considéré comme l'un des postes de dépenses les plus importants pour le travailleur à la maison en tenant compte du fait que certains salariés le baissent, parfois fortement, en partant au bureau. Le montant peut s'élever alors jusqu'à 48 euros pour un 150 mètres carrés chauffé à l'électrique.

Il faut également ajouter les dépenses supplémentaires : la lumière (8 heures par jour), les chasses d'eau des WC (quatre fois par jour), les stylos (2,55 euros les 10), les cartouches d'imprimante (34,99 euros) , feuilles de papier (6,45 euros la ramette) et même le café (0,43 euros la capsule).

D'autres achats sont parfois nécessaires tels qu'un deuxième écran d'ordinateur (109,99 euros), un siège (39,99 euros), ou un bureau (79,95 euros).

Les frais de repas n'ont pas été comptabilisés quand le salarié dispose de tickets-restaurants, qui sont maintenus en période de télétravail.

Certains font des économies

Certains salariés peuvent cela dit sortir gagnants en économisant sur certaines de leurs dépenses. Avec le maintien du remboursement de la carte transport à 50 % ou à 100 %, ou les économies d'essence, il arrive que le salarié soit gagnant. Ceux qui n'ont pas de cantine ou de chèques restaurant et qui doivent payer habituellement leur repas (sandwich, restaurant..) peuvent également économiser en mangeant à la maison.

Que doit rembourser l'entreprise ?

L'accord national interprofessionnel sur le télétravail signé par le patronat et les syndicats en novembre dernier indique qu'il appartient à l'entreprise "de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur". Mais l'accord ne détaille pas le type de dépenses qui peuvent être remboursé et renvoie cette question au dialogue social au sein de l'entreprise ou aux accords de branche.

Sur son site, le ministère de l'Economie et des Finances précise les règles que doivent respecter les entreprises pour pouvoir mettre en place le télétravail.