Le témoignage bouleversant d'un restaurateur de Château-Gontier-sur-Mayenne : "j'en peux plus, c'est trop dur"

C'est un témoignage bouleversant que France Bleu Mayenne a recueilli jeudi après-midi lors de la manifestation bruyante des restaurateurs, cafetiers et hôteliers mayennais, dans les rues de Laval.

à lire aussi Manifestation d'environ 200 restaurateurs cafetiers et hôteliers dans les rues de Laval

Le témoignage d'un homme qui souffre, qui n'en peut plus de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir exercer sa passion. Il est le propriétaire du Bistro, un bar, une brasserie, une institution à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Servir, cuisiner, il fait ça depuis plus de 40 ans. Laszlo Kozsilovics est aujourd'hui un homme brisé confie-t-il, en pleurs, à Aurore Richard : "on a déjà pris deux et mois et demi de fermeture, encore deux mois et demi. Ce n'est plus possible. Je suis rentré dans le métier en 1974 en aprentissage. J'ai 61 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans la restauration. Là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. On a fait tout ce qu'on nous a dit de faire. On se défonce et on nous empêche de travailler. Ce n'est pas une histoire de finances. Nous empêcher de travailler, de voir des gens, c'est trop dur".

"Je n'en peux plus, c'est trop dur" confie Laszlo Kozsilovics, le propriétaire du Bistro Copier

Si toutes les conditions sanitaires sont réunies, promet le gouvernement, les restaurants, bars et hôtels pourront rouvrir le 20 janvier.