Le textile vosgien n'a pas dit son dernier mot

Vagney, France

Une belle surprise pour l'industrie du textile dans les Vosges. La marque Febvay, qui a fermé le 12 février dernier après des difficultés, pourrait revivre. Une autre marque, un nouveau projet, mais le même savoir-faire.

Une affaire humaine où les gens s'associent."

"Une entreprise, c'est une affaire humaine, où les gens s'associent pour faire _quelque chose de concret_" explique Hervé De Buyer, ancien industriel vosgien et porteur du projet. Et c'est tout le concept de cette future entreprise de textile, où tous les salariés et cadres seront actionnaires.

Ouvriers et cadres, tous actionnaires

Pour ce qui est du projet, toujours dans la création du vêtement professionnel, Hervé de Buyer et ses associés misent sur des vêtements de qualité, "avec de nouveaux matériaux et usages". Onze ouvrières de l'ex Febvay ont déjà dit vouloir travailler dans cette nouvelle entreprise.

Une ouverture le plus rapidement possible."

Hervé De Buyer espère "une ouverture dans les prochains mois, le plus rapidement possible". Pour que le projet soit viable, l'équipe doit encore trouver des capitaux, et surtout un local où installer l'entreprise.