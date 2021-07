Le toit du court Suzanne-Lenglen à Roland-Garros sera berrichon

Le savoir-faire berrichon est mis à l'honneur puisque c'est une entreprise castelroussine qui a été choisie pour construire le toit du court Suzanne-Lenglen à Roland-Garros. Il s'agit de la société Renaudat Centre Constructions, spécialisée dans la construction de charpentes métalliques. Le chantier a débuté ce lundi et doit durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Tout doit être prêt pour 2024 et les Jeux olympiques car c'est dans le court Suzanne-Lenglen - qui peut accueillir 10 000 spectateurs - que doivent se tenir les épreuves de boxe. C'est donc un défi de taille qui attend l'équipe. Coût total des travaux : 35 millions d'euros.

Une couverture mobile existe déjà pour le court Philippe Chatrier (qui peut accueillir 15 000 personnes). La Fédération française de tennis a voulu que le court Suzanne-Lenglen soit également dotée de la sienne car cette couverture permet de fermer le court en cas de pluie et ainsi de ne pas interrompre les compétitions sportives. Il s'agit d'une couverture mobile en toile de 80m de long par 42m de large, qui se plie et se déplie en fonction de la météo et avec une petite particularité que nous explique Philippe Escande : "L'idée de l'architecte c'était de s'inspirer de la jupe de Suzanne Lenglen qui - à l'époque - jouait avec des jupes plissées et on a donc appelé ça le plissé du court Suzanne-Lenglen". Cette pliure est à retrouver dans la vidéo des travaux finis que vous pouvez retrouver ici. On y voit en 3D le court Suzanne-Lenglen avec le toit installé.

Un défi technique pour l'entreprise berrichonne

Phase 1

Aujourd'hui, seule la partie béton existe. L'entreprise va donc créer quatre piliers principaux à chacun des angles du stade. Pour cela, il va d'abord falloir réaliser les fondations. Il faudra ensuite poser les quatre poteaux métalliques situés à chacun des angles. Ces poteaux d'angle doivent être installés en début d'année prochaine, avant le prochain tournoi Roland Garros. Le chantier s'arrêtera le temps de la compétition.

Phase 2

"C'est la phase la plus importante pour nous", explique Philippe Escande puisqu'il s'agit d'installer au sol - sur les terrains voisins - les poutres principales latérales du projet et la poutre arrière : "On va donc monter in situ toute la charpente métallique qui aura été préalablement préfabriquée dans notre atelier. Elle sera assemblée au sol. Les éléments sont massifs, ils font environ 600 tonnes chacun." Et le PDG de poursuivre : "On va amener deux très grosses grues de forte capacité pour soulever cette poutre mais, la distance entre ce lieu et lieu définitif est trop grande. On va donc devoir créer des rampes provisoires pour faire riper cette structure et l'amener dans sa position définitive. C'est la partie pour nous la plus technique et la plus intéressante."

Phase 3

Pour la phase 3, à partir de début 2023, l'entreprise va devoir brider l'ensemble avant de s'atteler à la partie mécanique : le dispositif qui va permettre de réaliser cette couverture mobile. La toile va donc reposer sur des câbles qui doivent être détendus ou tendus en fonction de si la toile est ouverte ou fermée. "Un autre défi technique". Le chantier sera ensuite une nouvelle fois interrompu pour Roland-Garros 2023 avant de reprendre jusqu'à la fin de l'année.

"Je suis enthousiaste et assez fier d'avoir pu amener l'entreprise à traiter une opération comme celle-là. C'est vrai que ce n'est pas forcément nous qu'on attend sur ce type de projet" - Philippe Escande, PDG de l'entreprise

Evidemment, l'entreprise Renaudat Centre Constructions - qui réalisera la charpente métallique et la partie mécanique de l'ensemble - n'est pas toute seule à réaliser ce projet. En tant que mandataire, elle a donc fait appel, entre autres, à un architecte de renommé internationale : Dominique Perrault. Mais aussi au bureau d'études Tess (pour la maîtrise d'œuvre). Cette équipe a été complétée par des acousticiens, des spécialistes des traitements de la lumière etc. Autre partenaire choisi, cette fois pour le gros œuvre : l'entreprise Ramery. C'est elle qui va, entre autres, réalisé les fondations.

Mais alors pourquoi c'est cette petite entreprise berrichonne plutôt qu'une autre qui a été choisie. Ecoutez la réponse de son PDG.