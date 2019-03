Le top 10 des sportifs français les mieux payés

Trois champions du monde de football sur le podium. Antoine Griezmann est le sportif français le mieux payé en 2018* devant Kylian Mbappé et Paul Pogba, selon le magazine L'Equipe à paraître samedi.

Les trois coéquipiers avec les Bleus - qui ont décroché ensemble la deuxième étoile tricolore en juillet dernier - trustent le podium. Le joueur de l'Atlético Madrid, troisième l'année précédente, a touché 33 millions d'euros (estimation des revenus bruts*), devant la pépite du PSG (24,7 millions d'euros) et le joueur de Manchester United, qui s'et fait ravir la première place (22,1 millions d'euros).

Les basketteurs hors du podium

Au total, il y a six footballeurs dans le top 10 : Karim Benzema (4e, 22 millions d'euros), Ousmane Dembélé (7e, 19,1 millions d'euros) et Franck Ribéry (10e, 14,3 millions d'euros) complètent la liste.

Alors que les basketteurs squattaient le podium les années précédentes, il y a "seulement" quatre basketteurs dans le top 10 : Nicolas Batum (5e, 20,9 millions d'euros), Rudy Gobert (6e, 20,6 millions d'euros), Joakim Noah (8e, 17,5 millions d'euros) et Evan Fournier (9e, 15,2 millions d'euros).

Tony Parker, souvent bien placé les années précédents, Parker a réduit ses revenus en quittant San Antonio pour les Charlotte Hornets.

Le top 10 des revenus de 2018*

Antoine Griezmann (33 millions d'euros) Kylian Mbappé (24,7 millions d'euros) Paul Pogba (22,1 millions d'euros) Karim Benzema (22 millions d'euros) Nicolas Batum (20,9 millions d'euros) Rudy Gobert (20,6 millions d'euros) Ousmane Dembélé (19,1 millions d'euros) Joakim Noah (17,5 millions d'euros) Evan Fournier (15,2 millions d'euros) Franck Ribéry (14,3 millions d'euros)

.

Aucune femme, aucun tennisman ni aucun rugbyman dans le top 50

Autre enseignement : il n'y a aucune femme parmi les sportifs tricolores les mieux payés en 2018. Ce classement n’a accueilli une sportive qu’à neuf reprises en quinze ans.

Aussi, il n'y a aucun joueur de tennis car les Tricolores n'ont pas brillé par leurs résultats dernièrement ni aucun rugbyman.

Teddy Riner est toujours dans le Top 50 sachant qu’il y faisait une entrée fracassante l’an passé et que c’était une première pour un judoka

Côté automobile, un pilote de F1 fait son entrée dans le classement avec Romain Grosjean. Ce qui n’a pas été le cas depuis 2005 avec Olivier Panis.

Et Sébastien Ogier est 38e soit le premier sportif hors football et basket .

* Chaque somme est le résultat d’une estimation des revenus bruts, avant impôts et charges sociales générés en 2018. Et ce après enquête auprès des clubs, partenaires, agents et sportifs. Elle regroupe salaires, primes de résultats, de présence et revenus extrasportifs (droits d’images, contrats publicitaires).

► Retrouvez le Top 50 des sportifs français les mieux payés dans le magazine L'Equipe samedi