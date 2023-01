Le Top 5 des communes de Dordogne qui touchent le plus d'argent de Airbnb

Sans surprise, c'est Sarlat qui arrive en tête, avec plus de 190.000 euros en 2022. Chaque année, Airbnb collecte automatiquement la taxe de séjour auprès des voyageurs, avant de la reverser aux communes. Voici la liste des cinq communes de Dordogne à qui Airbnb a reversé les plus gros montants :

Sarlat pour plus de 190.000 euros

pour plus de 190.000 euros Périgueux pour plus de 45.000 euros

pour plus de 45.000 euros Bergerac pour plus de 40.000 euros

pour plus de 40.000 euros Montignac pour plus de 15.000 euros

pour plus de 15.000 euros Les Eyzies pour plus de 15.000 euros

Plus d'un million d'euros pour la Dordogne

Au total en 2022, Airbnb a ainsi versé 17,7 millions d'euros de taxe de séjour à des communes de Nouvelle-Aquitaine, dont plus d'un million en Dordogne.

A Montignac et aux Eyzies, l'argent est versé par Airbnb aux communautés de communes, qui elles-mêmes le reversent directement à l'office de tourisme Lascaux Dordogne Vallée Vézère. Les montants sont intégrés au budget de fonctionnement de l'office de tourisme, et servent à financer les points d'accueil du public, les neuf salariés à l'année et 18 salariés en saison, ainsi qu'à faire la promotion du territoire, via le site internet ou encore les magazines.