Le torchon brûle entre les transporteurs et l'Office des transports de Corse

Le torchon brûle entre les transporteurs et l'OTC / image d'illustration

Les transporteurs de Corse demandent à l'Office des transports de revoir à la hausse la future desserte maritime de l'île, élaborée dans la délégation de service public applicable le 1er janvier prochain. Ils se disent victimes d'un dispositif devenu obsolète face à l'augmentation du trafic et ne parviennent plus à répondre à la demande.

« On nous écoute mais on ne nous entend pas ! »

Pour les transporteurs l'actuelle desserte maritime ne permet plus de satisfaire les besoins de la Corse. Depuis 2019, les navires mis à disposition par les compagnies transportent 400 remorques de moins par mois, soit 5 000 par an, cela implique des retards de livraison qui peuvent dissuader les clients, d'où la menace sur les entreprises de transport, les 180 sous-traitants, et au final les 1500 emplois directs ou induits que génèrent cette filière.

« Nos trésoreries ne peuvent plus supporter cela » affirme Jean-Marie Maurizzi, le président du syndicat des transporteurs de Corse qui déplore le silence de l’office des transports dans ce dossier : « Ils nous écoutent parce qu’ils n’ont pas d’autres solutions mais ils ne nous entendent pas, qu’ils mettent des bateaux supplémentaires ou des rotations supplémentaires, au moins partir du mois de mai jusqu'à septembre en période estivale il faudrait presque 2 bateaux par jour. Il y a un trafic qui augmente, la population augmente donc le fret augmente tout est lié. »

« L'avenir semble très incertain » s’inquiète également Jacques Bindinelli le patron de Corse fret : « _La DSP à venir est légèrement améliorée par rapport à celle qui est en place actuellement, mais elle est encore sous-dimensionnée par rapport aux besoins et la prochaine DSP va durer 7 ans_, donc si on démarre mal, on arrivera mal. » A ce jour, le sort des transporteurs est donc lié aux armateurs, contraints par l'actuelle DSP élaborée par la Collectivité de Corse, contrainte par l'Union européenne qui l'a déjà rappelé à l'ordre par le passé. Pour l'instant l'Office des transports n'a pas répondu à nos sollicitations.