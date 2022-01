Le Toulousain Alain Di Crescenzo nommé président de CCI France

Il vient d’être élu président de le CCI France après avoir présidé la CCI Occitanie. Alain Di Crescenzo a répondu aux questions de France Bleu Occitanie sur la crise du Covid, sur la formation et sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises en Occitanie.

Est-ce que tous les secteurs d'activité vont retrouver un rythme d'avant crise cette année ?

On l'espère. Mais aujourd’hui, il y a des secteurs qui ont pris leur envol et d'autres qui restent toujours en difficulté comme le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie-restauration et certaines activités commerciales. Il faut donc avoir une grande vigilance pour que les secteurs-là.

On prédisait une avalanche de faillites l'an dernier en Occitanie. Est-ce qu'on a, malgré tout, limité la casse ?

On a plus que limité la casse. Quand on regarde les prévisions pour 2022, que ce soit en Occitanie ou ailleurs en France, on s'aperçoit que l'immense de faillites qu’on avait imaginées n’arrivera pas. On a eu un plan de relance à la hauteur de ce qu'il fallait faire : 100 milliards d'euros. Il y a eu une forte contribution de tous les acteurs de l'économie et à l'Occitanie a été exemplaire avec un pacte a été signé entre l'Etat, la région et les acteurs de l'économie avec au premier plan, les chambres de commerce. Les entreprises et les ménages ont aussi joué le jeu.

On a forcément envie de vous faire réagir aux drames industriels que vit l’Aveyron avec la Bosch qui a taillé dans ses effectifs et la fonderie automobile SAM qui a été liquidée. Vous estimez qu'on aurait pu sauver ces emplois en Aveyron ?

On peut toujours refaire le monde. Ce sont des secteurs qui était en difficulté. Et pour sauver des entreprises, il y a un mot magique qui s'appelle « anticiper ». Quand on regarde sur les moteurs diesel, par exemple, cela fait des années qu'on voit arriver les difficultés. Il aurait donc fallu anticiper très, très fort. Mais anticiper, c'est très compliqué. Je crois que ce sont des sites où il y a des savoir-faire. Et la volonté de la région, de l'Etat et des acteurs de l'économie tels que les Chambres de commerce, c'est de trouver des solutions. Nous avons à la fois un outil de production et une main d'œuvre qualifiée. Ça serait extraordinaire qu'on ne trouve pas de solutions.

Carole Delga, la présidente de région, dit qu'un repreneur français sérieux a été identifié pour reprendre la SAM. Est-ce que vous pensez ce site va être repris ?

Je le crois, je le crois. Il y a un élan de réindustrialisation en France. Dans les plans de relance, il y a énormément d'argent qui est investi pour que notre industrie se relocalise. Il y a des besoins, il y a des entrepreneurs courageux. Donc je crois que ça va marcher.

L’emploi et la formation feront partie des enjeux de la présidentielle. Beaucoup de patrons ont du mal à recruter. Qu'est-ce que la CCI peut faire pour les aider ?

Quels que soient les pays du monde où j’ai pu voyager ces derniers temps, on a tous le même problème : la formation. Nous, chambres de commerce, nous sommes le deuxième formateur après l'Éducation nationale. Et nous sommes numéro 1 sur l'apprentissage. Chaque année, nous formons 95.000 apprentis et l'apprentissage est une solution extraordinaire pour répondre aux besoins des entreprises avec une main d'oeuvre qualifiée et compétente et pour les jeunes qui cherchent un boulot. Dans les dernières statistiques du chômage, on s’est aperçu que le chômage des jeunes a baissé de près de 18%. Je veux croire que c'est entre autres grâce à l'effort important qu'on a fait sur la formation et sur l'apprentissage.