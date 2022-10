Le Toulousain Kippit et sa bouilloire durable "made in France" met la clé sous la porte

À Toulouse, Kippit pensait et assemblait de l'électroménager durable et réparable, une petite équipe de cinq salariés et faisait travailler une douzaine de personnes dans un atelier sous-traitant de Colomiers. Fondée en 2015, Kippit commercialisait surtout une bouilloire réparable et multi-fonctions, la Jarren vendue jusque là à 2.100 exemplaires, qui peut aussi servir de chauffe-biberon, de cuit-vapeur, de bain-marie etc. Autour de 230 euros tout de même pour une bouilloire en inox solide et made in France.

Le mirage du tout "made in France"

Mais en juillet, ils ont été définitivement plantés par l'un de leurs fournisseurs, un industriel de l'Isère qui leur fabriquait une pièce en inox de la verseuse. Rien à voir avec le Covid ou la guerre en Ukraine. "On avait réussi à passer ces aléas, notre problème à nous c'est un fournisseur qui n'a pas tenu ses engagements et dont on avait financé les outils de production pour 400.000 euros", déplore Kareen Maya Lévy.

Le made in France ce n'est pas si rose. On avait pensé à un modèle vertueux mais en réalité, on n'a pas la possibilité de le produire en France, pas les compétences. Si c'était à refaire j'aurais fait produire d'abord en Chine pour importer ensuite le savoir-faire. On a pêché par excès de confiance. - Kareen Maya Lévy cofondatrice

Kippit est placé en liquidation judicaire, elle avait jusqu'à ce 3 octobre pour trouver les 300.000 euros manquants, ce qui semble impossible. L'entreprise va chercher un repreneur pour continuer à développer son concept, qui paradoxalement a de plus en plus de succès.

C'est terrible car depuis cette année on a 3.000 commandes qu'on n'a pa pu honorer. L'achat durable a de l'avenir en France. — Jacques Ravinet, cofondateur

Kippit avait par ailleurs un projet d'usine d'assemblage de lave-linges à Prat-Bonrepaux en Ariège pour 2024-2025, le site aurait pu employer une soixantaine de personnes.