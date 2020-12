Le Touquet : du cheddar anglais bloqué à la frontière, faute de ferries

Avec la suspension du trafic transmanche, outre les mareyeurs de Boulogne qui attendaient du poisson et les routiers qui ne peuvent rentrer de Grande-Bretagne, certains commerçants voient leur activité très perturbée. C’est le cas pour l’épicerie anglaise Croque's & Pies, au Touquet.

L'épicerie anglaise Croque's & Pies, au Touquet, vend notamment des fromages anglais qui sont bloqués à la frontière, à cause de la mesure d'isolement de la Grande-Bretagne.

Avec la crise sanitaire, Arthur Duhamel a déjà dû fermer son restaurant et placer 6 salariés au chômage. Une première pour l'entreprise familiale qui ne cesse de se développer, depuis 7 ans.

Il ne propose plus que de l’épicerie anglaise, confitures, haricots et autres biscuits. Mais, à deux jours de Noël, il a dû appeler un par un tous ses clients, professionnels -les grossistes représentent les deux-tiers de ses volumes-, mais aussi les particuliers, car ils n’auront pas leurs fromages commandés.

+3 euros pour un welsh au cheddar

"On attendait de la marchandise pour terminer cette année et en prévision du Brexit, avec 2,5 tonnes de fromages, notamment du cheddar, que l'on importe et qu'on vend sur le territoire français. Mais, notre transporteur est bloqué à la frontière, à Douvres."

2,5 tonnes de fromages anglais, dont du cheddar pour les welsh, sont bloquées à Douvres, du fait de la nouvelle souche de Covid-19, apparue en Grande-Bretagne. © Radio France - Matthieu Darriet

Et le Brexit, sans accord, ne s’annonce guère plus réjouissant, avec des incertitudes sur la pérennité de l’entreprise familiale. Car les droits de douanes annoncés sur les produits laitiers font craindre une hausse de 35 % des prix à l’import… soit environ 3 euros en plus sur un welsh au cheddar à 12 ou 13 euros.