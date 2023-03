Le Touquet : un projet d'hôtel cinq étoiles très contesté

Il y a eu jusqu’à huit hôtels sur le front de mer du Touquet, par le passé. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que la thalassothérapie au sud du front de mer. Et cela ne répond pas aux besoins de la station balnéaire et notamment pour les congrès, assure Daniel Fasquelle.

Un hôtel cinq étoiles doit remplacer l'Aqualud. Le permis de construire a été accordé. © Radio France - Matthieu Darriet

Le maire (LR) du Touquet est donc favorable à ce projet : "C'est un projet privé, qui consiste à remplacer l'Aqualud -qui est un équipement vieillissant et ne répondant plus aux normes sanitaires actuelles- par un hôtel, avec une brasserie, un restaurant et un restaurant sur la plage. On pourra marcher sur le toit de cet hôtel qui aura la forme d'une dune, d'où son nom. Il sera clairement connecté à la rue Saint-Jean et au centre-ville."

Mais ce projet d’hôtel cinq étoiles, Gilles Lequien, du Collectif mer et terre d’opale, n’en veut pas. Il a fait appel à l’avocate et ancienne ministre Corinne Lepage pour déposer un recours contre le permis de construire accordé au groupe Vinci : "Tous les hôtels qu'il y a eus au Touquet étaient boulevard de la mer, à 100 m de là. Ici, on va construire un hôtel sur la plage, qui va représenter une muraille de 140m de large sur pratiquement 20m de haut, c'est impensable. Le problème majeur, c'est de vendre notre plage."

Aqualud et hôtel, indissociables ?

Gilles Lequien aurait préféré qu'on profite de la destruction de l'Aqualud pour redonner sa place à la plage : "C'était peut-être l'occasion de retrouver du sable, de remettre des cabines en bois ou des tentes. Remettre du béton, c'est impensable. Et là, il n'y a aucune protection, pas de digue, rien ! Dans le restaurant, le poisson, il va arriver directement de la mer au consommateur ! Parce que quand ça souffle, ça fait du dégât."

La destruction de l'Aqualud est liée à ce projet d'hôtel, et il n'y a pas d'autres alternatives économiquement viables pour la commune, insiste Daniel Fasquelle : "Détruire l'Aqualud et remettre du sable à la place, ça a un coût tout à fait considérable. Cela supposerait que la ville licencie le personnel, achète le bâtiment et le détruise, alors qu'il est amianté. C'est une opération qui coûterait très cher à la commune. Alors que, non seulement c'est un projet qui ne coûte rien à la ville, mais c'est un projet qui va rapporter de l'argent à la ville grâce à la cession du terrain et aux taxes foncières et de séjours à venir. Et cet argent sera utilisé pour restructurer la totalité du front de mer." Le groupe espagnol Parques reunidos vient de vendre l'Aqualud aux porteurs du projet.

Un projet conforme à la loi Littoral ?

Les recours vont se focaliser sur la légalité du projet au regard de la loi littoral et sur sa vulnérabilité face à la montée des eaux. Outre celui le Collectif mer et terre d'Opale, un autre recours devrait être déposé par l'Association de sauvegarde de la forêt et des dunes du Touquet.

La ville du Touquet a l'habitude des contestations juridiques. Le maire dit avoir sécurisé le dossier avec les services de l’Etat, notamment, en sachant que le projet n’impose ni enquête publique, ni d’étude d’impact environnementale.

Aujourd'hui noyé au milieu des toboggans, le plongeoir construit par l'architecte Louis Quételart sera aussi au centre d'un recours. © Radio France - Matthieu Darriet

Mais un autre angle d'attaque sera celui du patrimoine, avec le devenir de l’ancien plongeoir de la piscine que le projet prévoit de déplacer. Signé par l’architecte emblématique du Touquet Louis Quételart, il serait très fragile. Son petit-fils, lui-même architecte, est mobilisé sur le sujet.