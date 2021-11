Le tour de cou anti-covid pour les skieurs boosté par les annonces de Jean Castex

Elles sont plusieurs sociétés en Pays de Savoie à avoir imaginé des tours de cou anti-covid pour la saison de ski. Et avec les annonces de Jean Castex le week-end dernier, ce produit homologué a de nouveau le vent en poupe. Le port du masque sera en effet obligatoire dans les files d’attente et les télécabines, et ces mesures incitent déjà les skieurs à investir dans ces caches cou.

Un tour de cou imaginé par des monitrices de Tignes

Aude Jacquemard est cofondatrice de la société JAO collection. Avec Murielle Potin, elle aussi monitrice de ski à Tignes, elle a eu l'idée de ce tour de cou comme masque barrière dès l'hiver dernier : "avec un masque anti-covid traditionnel, c'est vraiment compliqué pour la pratique du ski. On a le casque, les lunettes de soleil ou le masque de ski, les gants, etc. Alors s'il faut enlever tout son équipement pour mettre et enlever son masque barrière quand on est dans la file d'attente, ce n'est vraiment pas simple. On a donc eu l'idée d'homologuer notre tour de cou".

Les deux entrepreneuses ont donc conservé la même matière que celle de leur cache-cou classique en y ajoutant une membrane, classée catégorie 1, dotée d’une filtration à 100 %. Leur tour de cou est classé masque barrière de catégorie 1.

Des caches-cou pour les stations, les clubs de ski, les particuliers

Depuis les annonces du Premier ministre concernant le protocole pour la saison de ski, les commandes sont reparties en flèche pour JAO Collection. L’entreprise Affiches-Toi, basée à La Ravoire, a lancé elle aussi son concept de tour de cou filtrant pour la pratique du sport. Il est vendu aux entreprises, aux compagnies de remontées mécanique mais aussi au grand public dans les magasins de sport en station de ski.

Pascal Rochet, co-gérant de la société Affiches toi, s'étonne de cet engouement au lendemain des annonces du Premier ministre : "Dès le samedi, on a eu de nombreuses commandes de particulier sur le site le Drapo.com. Notre tour de cou est très prisé des skieurs mais aussi par ceux qui pratiquent un sport en extérieur".

Chez Affiches-toi à la Ravoire, après une baisse de chiffre d'affaires, la crise a boosté son essor, et elle devrait recruter prochainement deux personnes.

Affiches-toi à la Ravoire a fait partie des premières sociétés à imaginer ces caches-cou anti-covid - Affiches-toi

Les tour de cou avec maque intégré, comme ici celui de JAO collection, doit permettre de faciliter la pratique sportive - JAO Collection

Deux monitrices de Tignes ont imaginé des tour de cou haut de gamme avec masque intégré - JAO Collection