Le Tour de France à Briançon : une opération commerciale rentable ?

Briançon est devenue cet été, plus encore que les autres étés, "Vélo-land". Cuissards de rigueur avec des cyclistes amateurs du monde entier. Combien seront-ils cet été, ces touristes amoureux de la petite reine, dans les Hautes-Alpes ? Vont-ils faire décoller l'économie locale tel un Vingegaard dans la montée du Granon ? A la terrasse d'un bar du centre, Jean-Pierre et Sylvain, Parisiens alertes, savourent leur bière après avoir vaincu l'Izoard. "Bien sûr qu'on consomme ! On a pris une location pour une semaine. On fait tourner les restos et les supérettes du coin". Quand on les interroge sur leur régime de grands sportifs, on comprend que le ticket journalier n'est guère élevé : "Pizza, bière et des pâtes".

Le Tour de France est-il une aubaine pour les commerçants de Briançon ? Copier

Terrasse rue centrale en mode Tour de France © Radio France - Christophe Van Veen

Ilan du bar "Le Capuccino" est ravi d'être débordé. "Beaucoup de monde, des touristes de partout ! On le sent passer, ce Tour ! Et heureusement, qu'ils ne se contentent pas de regarder les coureurs".

Ilan ravi ! © Radio France - Christophe Van Veen

Élodie est non seulement fan du Tour de France mais aussi serveuse à "L'Alpin", le restaurant à la grande terrasse bondée. "Après deux années de Covid, ça fait tellement de bien de voir tout ce monde. Génial ! C'est mythique ! Depuis un an, mes patrons ont anticipé et constitué une équipe solide. On est prêts à vivre en direct ce Tour qu'on voit les après-midi pendant nos pauses".

Élodie serveuse fan du Tour Copier

Élodie enfant du pays et serveuse de l'Alpin © Radio France - Christophe Van, Veen

"Le Tour est tombé à pic". Anis Beye ne cache pas son soulagement. "Pendant huit mois, notre hôtel était fermé à cause du Covid et là on a des réservations qui tombent tous les jours". Manager au Park Hôtel Sowel, Anis a vu se remplir ses 69 chambres. Un seul bémol le met en colère : le manque de bras saisonniers pour accueillir le Tour comme il se doit. "À la réception, on devrait être cinq, on n'est que deux ! C'est scandaleux. Les jeunes veulent des salaires mirobolants et ne pas travailler le week-end. Le Tour est une opportunité d'emploi... à condition de le vouloir !"

Anis et une partie de sa team © Radio France - Christophe Van Veen

Le retour sur investissement est incontestable selon l'office de tourisme

L'office de Tourisme de Serre-Chevalier Vallée Briançon se garde bien d'avancer un chiffre précis quant aux retombées financières, mais selon son directeur David Chabanal, le retour sur investissement est incontestable : "C'est le double effet kiss-cool. Dès le mois de mai, les cols ont rouvert et beaucoup d'amateurs sont venus en repérage. Puis nous avons eu l'Étape du Tour avec 11.000 participants dimanche dernier et plus de 60.000 visiteurs. 20.000 nuitées ! Sur les deux jours du Tour, tout est complet, presque à saturation sur la vallée. Mais c'est aussi du long terme. On rappelle à tous qu'on existe". Briançon avait connu la même configuration en 2017. ASO l'organisateur n'a pas gonflé ses prix. Mais ça reste un investissement qui n'a rien d'anodin. Près de 550.000 euros. Les communes de la vallée ainsi que les institutions - départementale et régionale - financent.

David Chabanal office de tourisme Copier

David Chabanal directeur de l'office de tourisme Serre-Chevalier Briançon © Radio France - Matthieu Gampin

Quelques critiques des commerçants de la ville haute

L'euphorie tire un peu la langue dans la vieille ville, la Gargouille, sur les hauteurs de Briançon. Sophie vend des objets de décoration et des habits d'été. "Le Tour est une bonne affaire à long terme mais sur le moment une galère. La plupart des routes sont fermées, l'accès aux commerces est très limité. J'ai plein de clients qui ont des résidences secondaires et qui viennent ici pour le calme. Ils fuient le Tour de France". Rémi, savonnier, est encore plus cinglant. "Le Tour, c'est bien mais pas tous les ans ! Parce qu'on perd du pognon ! Et puis Briançon n'est pas une ville qui ne serait pas endettée. Cela coûte cher à la ville. C'est clairement un choix politique !"

"Arrêtez de râler !" répond en substance l'office de tourisme de la vallée. L'effet "Tour de France" dure plusieurs années.

La vieille ville de Briançon © Radio France - Christophe Van Veen

Les pierres de Vauban aux couleurs du Tour © Radio France - Matthieu Gambin

Les sponsors d'équipe du Tour ne passent pas inaperçus © Radio France - Matthieu Gambin

Toute la vallée affiche son amour de la petite reine © Radio France - Matthieu Gambin

Les cyclistes du dimanche sont-ils les consommateurs du lundi ? © Radio France - Matthieu Gambin

Pas sûr que les pensionnaires des camping-cars consomment beaucoup... © Radio France - Matthieu Gambin

Restrictions de circulation pour l'étape Briançon-Alpes d'Huez

La carte des restrictions sur Briançon - Office de tourisme Serre-Chevalier Vallée Briançon