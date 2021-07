Le Tour de France à Carcassonne, un investissement à 300.000 euros "aux retombées énormes"

Le Tour de France arrive dans l'Aude, ce vendredi 9 juillet, avec la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne. Depuis une dizaine d'années, la Grande boucle revient régulièrement à Carcassonne. La dernière fois en 2018, avec une arrivée, un jour de repos, et un départ. Les hôteliers et restaurateurs en avaient pleinement profité, tout comme en 2016 et en 2014.

"Le Tour de France, c'est très bon."

"Le Tour de France, c'est très bon", se réjouit Thierry Deniau, le co-président de l'UMIH 11, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration. "Tous les hôtels sont complets, alors que les autres années à la même époque, on est à 70-75%". Et le passage du Tour est encore plus vécu comme "une aubaine" cette année par l'hôtelier, vu que le feu d'artifice du 14-Juillet a été annulé à cause du Covid-19. Le spectacle pyrotechnique avec l'embrasement de la cité de Carcassonne draine d'habitude des milliers de spectateurs.

300.000 euros, partagés entre collectivités locales

Mais pour que la plus grande course cycliste du monde s'arrête dans une ville, il faut verser une subvention à ASO, l'organisateur du Tour de France. "On est à près de 300.000 euros TTC" explique ainsi Régis Banquet, le président de l'agglomération de Carcassonne. Cette somme est versée pour une arrivée et un départ. L'élu explique : "ce coût, on le mutualise à quatre. Région, département, agglomération et ville de Carcassonne. Pas besoin de calculette : on prend la somme, et on la divise par quatre". Soit environ 60.000 euros HT par collectivité, sans compter les frais annexes, comme la mise à disposition de barrières, d'électricité, ou d'agents municipaux.

"C'est un choix politique."

"C'est un choix politique" assume Régis Banquet, qui préfère payer pour avoir le Tour de France, avec l'impact médiatique, que financer une campagne de pub à la télé, avec des spots vite diffusés et vite oubliés. Les collectivités investissent, les professionnels du tourisme profitent des retombées économiques, et l'argent circule dans l'agglomération et le département.

"Les retombées sont énormes pour notre territoire" juge le président de Carcassonne Agglo, sans pour autant préciser les chiffres de cet impact. "Le retour est colossal", estime de son côté Thierry Deniau à l'UMIH. Et les deux hommes s'accordent : il y a les retours immédiats, avec les réservations de séjours des suiveurs du Tour, et du public. Mais les répercussions sont aussi sur le moyen et le long terme, avec des touristes qui restent quelques jours dans le département, après le passage du Tour. Ou d'autres qui viennent du monde entier, séduits par les images de la Cité de Carcassonne à la télé.