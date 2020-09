NOUVELLE ECO : Le Tour de France peut-il relever Brides-les-Bains après deux ans de crise économique ?

Après deux semaines de compétition, les dernières étapes du Tour de France auront lieu en Pays de Savoie. Première étape dans nos montagnes : Grenoble - Méribel / Col de la Loze. Une étape de 170 kilomètres entre l'Isère et la Savoie passant par le col de la Madeleine.

Pour atteindre le Col de la Loze, les cyclistes passent par Brides-les-Bains. La ville thermale a subit une grosse crise économique ses dernières années après la fermeture de ses thermes. Aujourd'hui, le maire Bruno Pideil espère que ce coup de projecteur attirera les touristes à Brides.

France Bleu Pays de Savoie : Le passage du Tour de France, un souffle pour votre ville ?

Bruno Pideil : C'est que du positif, les coureurs passent en plein dans le centre. On essaie d'organiser des activités relatives au vélo et c'est dans le but de ces crises économiques que l'on a connu. Le cyclotourisme est en train d'exploser dans la région grâce au Col de la Loze.

Quel est la situation de la ville ?

La situation n'est pas si mal après cet été. Le mois de juillet a très bien démarré et sur le mois d'août on a fait 80% de taux activité malgré les contraintes de la Covid-19. On n'a pas rattrapé le retard. On va utiliser le spa cet hiver pour contrer la baisse d'activité qu'on risque d'avoir.

Le Tour de France ça va attirer du monde ?

C'est l'activité sur le long-terme qui nous intéresse. Le Tour de France c'est intéressant mais c'est en une fois. Il faut l'utiliser pour faire de la publicité mais l'activité est très limitée sur un ou deux jours.

Comment voyez-vous l'avenir ?

On s'attend à des baisses de la fréquentation de la clientèle ski entre -15% et -40%. Je suis assez inquiet à court terme, nous sommes sur un niche puisque l'outil thermale peut aussi être performant sur l'été avec la clientèle libre. Donc à moyen terme, je ne suis pas inquiet. Les curistes ont besoin d'une bulle de bien-être et Brides est dans cet optique. Derrière, on espère que ça donnera une belle vision de Brides-les-Bains.

NOUVELLE ECO - Bruno Pideil, maire de Brides-les-Bains Copier

à lire aussi Emmanuel Macron en Savoie mercredi pour l'arrivée de l'étape du Tour de France au col de la Loze

__________________________________________________________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?