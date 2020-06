Le tourisme devrait accuser une perte de 75% en 2020, selon la Fédération régionale des entreprises du voyage

Le secteur du tourisme sera l’un des plus impactés par la crise du Covid-19. On le craignait depuis des mois, c’est désormais une confirmation depuis ce mercredi et l’annonce du numéro un mondial du tourisme TUI de supprimer 2 tiers de ses effectifs (583 postes) en France et de séparer de toutes ses agences de voyage. Le premier opérateur touristique dans le pays possède deux agences à Tours, rue de Bordeaux et rue Marceau.

Une perte prévue de 75% sur l'année 2020

Yvon Peltanche, le président en région Centre-Val de Loire de la Fédération des entreprises du voyage (sa zone de couverture s’étend dans tout le grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes), a des prévisions très pessimistes pour le secteur du tourisme, que ce soit tourisme de loisirs ou d’affaires. Il évoque une perte de chiffres d’affaires de 75% sur toute l’année 2020.

Il n’y a quasiment plus de réservations. Après TUI, et la faillite de Thomas Cook en septembre dernier, le marché du tourisme est selon lui "en pleine mutation". "Il y a tout un modèle économique qui est à revoir. La mutation dans les mois et les années à venir sera profonde. Elle est liée notamment à l'arrivée il y a quelques années des compagnies low-cost, l'arrivée de nouveaux acteurs comme Booking, Airbnb, qui fait que le consommateur a changé son mode de voyage et nous il a fallu qu'on s'adapte".

"Les agences existeront toujours" - Yvon Peltanche, de la Fédération régionale des entreprises du voyage

"Les agences existeront toujours", veut quand même rassurer Yvon Peltanche. "On a plus que jamais besoin de nous puisqu'on est là pour rassurer le client. Quand on prend la crise qu'on a eu là, en tant qu'agent de voyage, notre devoir c'est aussi d'assister tous nos clients qui étaient bloqués à l'étranger. On a trouvé des solutions pour les rapatrier, aucun d'eux n'a dormi dans un aéroport".